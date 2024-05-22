學者：沒有市民共識難以推行

市民大眾對環保回收愈來愈積極，惟認為相關配套設施不足。（圖源：大公報） 中評社北京5月22日電／據大公報報導，中大經濟學系副教授莊太量認為大公報fb問卷的結果，反映口講環保跟真金白銀支持環保是兩回事，“問是否支持環保，可能九成人都支持，但是否願意加電費去環保，好多人都不願意加電費，問題是強迫市民買膠袋，而指定膠袋衹有兩成屬環保回收物料，又不可以降解，不如立法禁止用膠袋，直接丟進落垃圾桶更環保！”



有關部門指實施垃圾收費後預算每月垃圾收費開支約30元，莊太量說這只計算家居垃圾的開支，家居以外如餐飲業，餐廳都會把垃圾收費轉嫁至消費者，實際用指定袋的成本可能達到政府估算的兩倍至三倍。莊太量續指回收獎賞是鼓勵性政策，但垃圾收費則是懲罰性政策：“市民會抗拒懲罰性，市民好關注垃圾袋費用，這筆錢政府會不會有指定用途？會不會引入更多生產商製造垃圾袋從而降低價格？執行上都係有難度。”莊認為沒有市民共識，難以推行政策。



從事回收工作20多年的環保協進會總幹事邱榮光指出，市民大眾對環保回收愈來愈積極，只是政府推出的垃圾收費不合時宜：“大家用錢都會緊張，一個月多花三、四十元買指定垃圾袋，對基層係百上加斤，所以反應會這麼大。”邱續指出，政府增設的回收設施數量仍不足夠，“港人個個都希望就腳貪方便，難道叫他們拿著可回收的垃圾乘車去回收點，根本無可能。”



回收業：執行細節未釐清



邱榮光指自垃圾收費引起廣泛討論後，協進會的回收站收到的回收物升近兩倍，建議政府持續增設更多回收設施：“而家全港回收率三成，政府給了誘因，包括設施、獎勵等，每年檢視計劃成效，如果回收率不上升或不達標，垃圾袋加價；如果升了，指定袋的價錢保持原價甚至降價。”



香港再生資源總商會副會長劉榕標表示，計劃原意是用者自付，惟操之過急，收費影響範圍太大：“大家討論垃圾收費都集中圍繞家居垃圾，那政府、商業機構的垃圾又如何處理？”他認為尚有很多執行細節未釐清：“市民如購買雪櫃，其附帶的包裝、發泡膠屬用者自付還是生產者責任？當作垃圾處理還是商家上門收回？這些所涉費用都不少，但環保署有沒有指引？難道好像官員所說用粉碎機粉碎這部分垃圾？”



（來源：大公報）