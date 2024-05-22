美貨船撞橋近兩月　21船員仍受困

“達利”號貨船20日返回巴爾的摩港。（圖源：法新社） 中評社北京5月22日電／據大公報消息，據美聯社報導：美國馬里蘭州巴爾的摩“弗朗西斯.斯科特.基”大橋被撞塌近兩個月後，當地時間20日，撞上大橋的“達利”號貨船終於被拖返港口。但被困在船上55天的21名船員因沒有入境簽證，至今仍不能上岸。



20日早上漲潮時，“達利”號在5艘拖船的牽引下緩緩駛離事故現場，以每小時約1.6公里的速度行駛4公里返回巴爾的摩港。船員們早早開始準備，包括起錨和排放壓艙水等。為了順利移走“達利”號，作業人員13日對壓住船頭的部分大橋殘骸進行了爆破。“達利”號離開後，還需將沉入河底的斷橋殘骸打撈完畢才能重新開放航道。負責清理航道的美國陸軍工程兵部隊計劃在5月底前全面恢復港口通航。



3月26日“達利”號撞上大橋以來，船上21名船員一直不被允許下船，依靠從岸上送來的補給維持生活。21名船員中有20人來自印度，1人來自斯里蘭卡。運營該船的Synergy公司稱，正努力確保船員們能上岸休息，但由於他們的簽證已過期，這個過程比較複雜。



“達利”號撞橋之前曾數次斷電，其新加坡船東因此被起訴未盡監督之責就讓其離港。美國國家運輸安全委員會正在調查該船電力配置情況。



（來源：大公報）