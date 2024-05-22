美國堅拒協助伊朗調查墜機事故

伊朗救援人員20日將遇難者遺體抬離墜機地點。（圖源：美聯社） 中評社北京5月22日電／據大公報消息，綜合衛報、Politico網站報導：美國國務院20日對伊朗總統萊希墜機罹難表示哀悼，並透露伊朗曾要求美國協助墜機調查，但美國因“後勤原因”無法向伊朗提供幫助。



美國國務院發言人米勒在當天的記者會上表示，伊朗確實要求美國提供幫助，並稱在遭遇這種事故的情況下，美國願意對任何政府伸出援手。但美國最終以“後勤原因”拒絕了伊朗，且未說明“後勤原因”具體是什麼。萊希當時乘坐的是一架美制貝爾－212直升機。



3名美國政府高級官員透露，墜機事故發生後，美國官員一直關注伊朗可能會將墜機事件歸咎於誰，擔心伊朗指控“以色列和美國暗中破壞了直升機的正常飛行”。



伊朗媒體稱，救援人員20日在墜機現場找到了一枚屬於萊希的戒指，這枚戒指是伊朗最高領袖哈梅內伊贈送給萊希的。伊朗紅新月會表示，相信直升機上全部人員“在空難發生後幾分鐘內離世”。



事故發生後，土耳其當局對直升機應答器發出的信號進行了追蹤，但並沒有收到信號。土耳其交通部長烏拉洛格魯表示，用於傳達高度和位置信息的應答器可能被關閉了，或直升機上沒有安裝應答器。



（來源：大公報）