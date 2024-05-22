港匯轉強　資金流入看好經濟

資金持續流入，有利香港股匯表現，反映外資對香港經濟信心增強。（大公報） 中評社香港5月22日電／大公報報導，港元匯價轉強，兌美元一度升破7.8大關，顯示資金加速流入香港。事實上，美股美債潛藏風險，資金逐步流出美元資產，轉而增配人民幣資產，料成為長期趨勢。當前市場對香港經濟前景與投資信心不斷增強，對本港股匯有支持作用。



港股次季一洗頽態，迅速收復早前失地，今年已止跌回升約13%，已反超年內上升11%的美股、德股，而且追近了今年上升15%的日股。因此，目前港股表現可以脫胎換骨來形容。本月大市日均成交額增加至1400億元，反映港股上升動能十分強勁，在中資股全面反攻之下，恒生指數未來還有上升空間。



外資基金補倉 吸納中資股



投資大行紛紛重估港股價值，上調恒指、國指預測目標，其中，大摩預期明年中恒指最牛可見22500點，意味現水平仍有3000多點上升空間，具有相當值博率。



其實，港股從年內低位強力反彈4000多點，關鍵因素是內地及香港經濟基本面良好，吸引資金大手吸納，推動中資股估值大修復。內地4月經濟數據有亮點，工業增加值按年增長6.7%，較3月加快2.2百分點，顯示製造業表現比預期強勁。



在創新發展戰略下，內地產業升級轉型成效顯著，新能源產銷、出口保持增長勢頭，華為智能汽車解決方案業務已扭虧為盈。同時，內地半導體產業快速發展，支持芯片國產化，估計內地車企的國產汽車芯片比重將由一成提高至兩成半。傳聞中芯國際亦可能為華為高端手機生產5納米先進芯片。若成事，可視為中國科技自強自立一大突破。



值得留意的是，內地下調首套房、二套房的首付比例之後，據報內地一線城市住宅成交銷售按周倍數上升，去庫存效果顯現，有望實現樓市軟著陸。據不完全統計，內地部分家電及汽車企業已公布逾150億元人民幣的舊換新補貼計劃，進一步刺激內需消費，支持經濟穩定﻿復甦，吸引外資基金補倉，吸納中資股、支持港元兌美元轉強，一度升破7.8大關。



盛事經濟加力 強化﻿復甦動能



事實上，香港金融業韌力強、潛力大，近月市值及成交躍升，市值規模拋離印度股市，站穩全球第四大股票市場位置，彰顯香港國際金融中心地位，沽空港元的炒家受挫，節節敗退。另外，香港經濟持續向好，隨著當局加力推動盛事經濟，活動項目加碼至214個，預期吸引約170萬旅客參與，帶來72億元消費金額，將產生約43億元經濟增加值，強化及鞏固香港經濟﻿復甦基礎，預期經濟增長在首季2.7%的基礎上進一步提速。



資金持續流入，有利香港股匯表現，反映外資對香港經濟信心增強。今年首季投資推廣署已引入150企業落戶香港或在港擴展業務，數目相當於去年全年384間的39%，預計帶來接近150億元投資及創造2000個就業機會，香港經濟將保持充足活力與增長動能。