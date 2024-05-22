伊朗下月28日舉行總統大選

伊朗民眾圍住裝有萊希及其他遇難者靈柩的車子致哀。（圖源：美聯社） 中評社北京5月22日電／據大公報消息，綜合路透社、BBC報導：伊朗政府、議會和司法領導人20日召開會議後確定，第14屆伊朗總統選舉將於6月28日舉行。根據選舉時間表，將於5月30日至6月3日進行候選人登記，6月12日至27日進行競選活動。



BBC在分析萊希接班人時指出，目前伊朗保守派陣營派系鬥爭複雜，“即使是在萊希的團隊中，似乎也沒有明顯的繼任者人選”。目前代行總統職務的第一副總統穆赫貝爾，被視為溫和的保守派，他和萊希一樣，與最高領袖哈梅內伊“關係密切”。



另一名被認為有希望當選新總統的是伊朗首席核談判代表賈利利。他曾在2013年和2021年兩次競選總統失敗，作為強硬派代表，賈利利主張反對與美國進行任何互動。萊希的親信可能都會成為賈利利的支持者。



《經濟學人》分析指，伊朗政壇除了需要在短時間內迅速選出一位新總統，在當前紛亂複雜的中東形勢下對抗美以等國之外，還需要防止經濟再度下滑以及國內觸發內鬥而陷入混亂的可能性。



位於紐約的聯合國總部21日為萊希降半旗志哀。萊希的遺體已於21日運抵首都德黑蘭。伊朗媒體公開的畫面顯示，載有萊希靈柩的飛機上有一個座位是空的，上面蓋著黑布，還放著一張萊希的照片。



（來源：大公報）