數十年掩蓋真相　英國進口美污染血醜聞曝光

英國污染血醜聞受害者及其支持者19日在倫敦議會廣場示威。（圖源：美聯社） 中評社北京5月22日電／據大公報報道，英國20日公布污染血醜聞調查報告，揭露英國政府在上世紀70年代至90年代初從美國進口受污染的血液，導致超過3萬名英國人感染愛滋和丙型肝炎，至今已有超過3000人死亡。報道指出，數十年來，歷屆英國政府屢次無視衛生風險警告，導致本可被避免的悲劇持續發生，還涉嫌通過銷毀文件等手段掩蓋真相。英國首相蘇納克20日公開道歉，稱這一天是英國的“國家恥辱日”，並承諾將賠償受害者。英媒稱，賠償總額可能高達100億英鎊。



主管污染血醜聞調查事務的布賴恩.蘭斯塔夫20日公布約2500頁的調查報告，譴責英國“歷屆政府、國民保健署（NHS）和血液服務機構”犯下嚴重錯誤。報告揭露，從1970年到1991年期間，由於本土血源供不應求，英國政府從美國進口低價血液，但部分進口血液來自囚犯和吸毒者等高風險捐獻者，攜帶愛滋病病毒和丙型肝炎病毒等。超過3萬名需要輸血或治療中使用血液製品的英國人因受污染血感染愛滋病和肝炎，至今已有約3000人因此死亡，且死亡人數還在不斷增加。



蘇納克代表英政府道歉



蘇納克承認，這份報告顯示英國存在“長達數十年的道德敗壞”。他代表歷屆英國政府道歉，並承諾將賠償受害者。英國內閣辦公室部長、財政部主計長格倫21日稱，當局將在90天內向幸存受害者支付每人21萬英鎊的初步賠償，正式賠償計劃預計年內啓動。英媒稱，正式賠償總額可能高達100億英鎊（約992億港元）。



上世紀70年代初期，NHS採用注射濃縮凝血因子的方式治療血友病等血液疾病。這種療法將多達1萬名捐獻者的血漿混合在一起以提取凝血因子，只要一人的血液有問題便會污染整批血液製品。據《每日郵報》報道，約6000名血友病患者因注射了被污染的凝血因子而感染肝炎，其中1250人同時感染了愛滋病。在這1250人中，衹有250人如今仍存活。



1993年，年僅9歲的帕爾默在8天內失去父母。她的父親是血友病患者，因受污染血液製品感染了愛滋病和丙肝，隨後將這兩種疾病傳染給了她的母親。帕爾默只能寄人籬下，度過悲慘的童年。Body Shop創辦人羅迪克、曾三度代表英國出戰奧運會的游泳運動員戴維斯的母親希拉也是受害者，她們因輸血感染了丙肝。

