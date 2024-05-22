兩部門組織開展旅遊專列援疆援藏活動

這是“坐著火車游新疆·天山號”旅遊專列。（新華社記者苟立鋒攝） 中評社北京5月22日電／據新華每日電訊消息，今年是新疆生產建設兵團成立70周年、對口援藏30周年。近日，文化和旅遊部、國鐵集團組織開展旅遊專列援疆援藏活動，旨在深入貫徹落實習近平總書記在新時代推動西部大開發座談會上的重要講話精神和對旅遊工作的重要指示精神，加大新疆、西藏旅遊開放力度，鼓勵支持廣大遊客到新疆、西藏旅遊。活動將積極發揮旅遊業作為民生產業、幸福產業的重要作用，進一步鑄牢中華民族共同體意識，更好展現新疆、西藏開放自信的新面貌、新氣象，為加快建設旅遊強國貢獻力量。



“新疆是個好地方，天山南北好風光。”新疆地域廣袤，歷史文化底蘊深厚，自然景觀豐富獨特，在全國旅遊格局中具有重要地位。旅遊專列是赴疆旅遊的重要方式，深受旅行社企業和廣大遊客的喜愛。為發揮好旅遊專列對促進新疆旅遊恢復發展的重要作用，2023年文化和旅遊部、國鐵集團共同組織開展了“百列萬人游新疆”活動，其中，對口援疆省市向新疆開行65趟，成為全國旅遊專列開行最為集中的方向，累計發送入疆遊客4.93萬人次；疆內開行旅遊專列135趟，接待遊客6.36萬人次。該活動在促進新疆培育發展旅遊特色優勢產業、促進各民族交往交流交融、通過旅遊渠道講好新時代新疆故事等方面發揮了重要作用。



旅遊產業是西藏的先導產業、富民產業、幸福產業，在富民興藏中不可或缺。目前，赴藏旅遊專列為高原有氧列車，遊客從各地乘坐普通旅客列車到達西寧後再換乘高原有氧列車赴藏旅遊。赴藏旅遊專列沿途獨特的文化旅遊資源，展現了高原的自然風光之美、歷史人文之美、民族風情之美，正逐漸成為具有廣闊市場前景的特色旅遊產品。



國鐵集團客運部負責人表示，國鐵集團高度重視新疆方向旅遊專列開行工作，多舉措推動“鐵路＋旅遊”提質升級，持續提升“坐著火車游新疆”“新東方快車”等旅遊品牌知名度和市場美譽度，旅行社企業對申報今年赴疆旅遊專列熱情高漲。下一步，國鐵集團將加大運力調配，打造一批新疆旅遊“網紅線路”“網紅列車”和“網紅打卡地”，通過鐵路與旅遊的深度融合更好促進新疆、西藏旅遊發展。



文化和旅遊部資源開發司負責人表示，旅遊產業鏈長、受益面廣，具有“一業興、百業旺”的優勢，多年來，文化和旅遊部支持新疆、西藏把旅遊資源優勢轉化為經濟發展優勢，旅遊為民、富民、利民、樂民的積極作用得到有效發揮。下一步，文化和旅遊部將堅持鑄牢中華民族共同體意識，加快實施旅遊興疆、興藏規劃，組織好“百列萬人游新疆”等活動，以旅遊大開放促進大開發，加快把旅遊等服務業打造成區域支柱產業。



（來源：新華每日電訊）