衛星導航定位產業應用步入快車道

（圖源：新華網） 中評社北京5月22日電／據經濟日報報導，“2023年，衛星導航與位置服務產業生態圈不斷擴大，‘＋北斗’發展態勢明顯，經濟效益逐步顯現，有效拉動了產業鏈上游基礎器件銷量。深度融入數字經濟，北斗時空推動形成新質生產力。同時，北斗國際影響力的持續提高也在帶動北斗海外應用發展。”在日前舉行的《2024中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書》發布會上，中國衛星導航定位協會會長於賢成表示，今後幾年，我國衛星導航與位置服務產業將重新步入發展快車道。



據介紹，2023年我國衛星導航與位置服務產業總體產值達到5362億元人民幣，較2022年增長7.09%。其中，包括與衛星導航技術研發和應用直接相關的芯片、器件、算法、軟件、導航數據、終端設備、基礎設施等在內的產業核心產值同比增長5.5%，達到1611億元人民幣，在總體產值中占比為30.04%。由衛星導航應用和服務所衍生帶動形成的關聯產值同比增長7.79%，達到3751億元人民幣，在總體產值中占比達到69.96%。



當前，北斗基礎產品供應鏈穩定，芯片、模塊、天線等系列基礎產品不斷迭代升級，性價比持續提升，已經實現億級量產規模，有力支撐了自主產業鏈和供應鏈的安全穩健發展。北斗專業應用市場正得到不斷拓展。據不完全統計，截至2023年底，國內主要行業和領域的北斗終端設備應用總量約為2500萬台（套）。



北斗大眾應用成效突出，正在成為智能手機、可穿戴設備等大眾消費產品的標準配置。2023年國內智能手機出貨量為2.76億部，其中2.69億部智能手機支持北斗定位功能，占比約98%。



2023年，我國衛星導航與位置服務產業發展增速總體好於2022年，產業整體經濟效益呈現穩步回升態勢。“隨著國民經濟發展逐漸復甦，各行業數字化轉型和智能化升級對衛星導航設備及時空數據的需求開始釋放，為北斗時空信息應用與服務市場發展注入活力。同時，國家和行業各項政策與規劃的推進，也有力推動了北斗在各行業各領域的深化應用，市場活躍度不斷增強。”於賢成說。



中國衛星導航定位協會北斗時空技術研究院院長李冬航認為，隨著宏觀經濟的恢復，各領域應用服務需求得到一定釋放，政府採購投入和行業用戶訂單規模同比增加，使2023年衛星導航與位置服務產業下游服務市場收入情況總體好於2022年。智能手機、智能穿戴式設備、車載導航儀、道路運輸、公安單兵設備、移動通信基站高精度授時、農機自動駕駛和遠程監測等傳統優勢市場的出貨量均呈現不同程度回升，不僅促進了設備銷售收入的增加，同時也促進了因設備使用而產生衍生效益的增長。

