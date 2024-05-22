富權：“太陽花2.0版”將讓賴清德騎虎難下

中評社香港5月22日電／澳門新華澳報22日發表富權文章：“太陽花2.0版”將讓賴清德騎虎難下。以下為文章內容。



昨日是“五二零”後的第一個工作日，適逢台灣地區“立法院”召開第一次院會，續審“國會改革五法”法案，議場內藍綠白繼續進行表決大戰，議場外民進黨的側翼及十年前“太陽花學運”的深度參與者，動員數千名激進分子包圍“立法院”。警方不敢大意，增加維安人力，就連新上任“內政部長”劉世芳和“警政署長”張榮興，上班第一天便來到“立法院”周邊視察維安整備狀況，並指示保六總隊會加派女警，保護女性“立委”。此顯示，民進黨當局對此號稱“太陽花2.0版”的“當家鬧事”醜劇，處於頗為矛盾的心態。一方面希望能夠借助“太陽花2.0版”的壓力，配合議場內的民進黨“立委”，衝擊及阻撓“國會改革五法”法案的表決；另一方面卻又擔心側翼團體果真像十年前的“太陽花學運”那樣，衝進“立法院”並佔領議場，癱瘓“立法院”，而讓賴清德出嗅，並嚴重影響賴清德的國際形象，而且還將更為激發國民黨和民眾黨黨團，合力阻擋賴清德上台後的第一個“中央政府總預算案”，癱瘓民進黨當局的政務運作。因而“太陽花2.0版”將讓賴清處於德騎虎難下的宭境，當然也是民進黨側翼在客觀上送贈給賴清德的“下馬威”。



國民黨和民眾黨黨團聯手推動“立法院改革五法”方案，內容包括“總統國情報告”常態化，新增“立法院”調查權、聽證權，並增訂藐視“國會”罪、強化人事同意權以及“立法院”正副院長記名投票制。其中“總統國情報告”常態化、藐視“國會”已在“五二零”之前“立法院”的最後一次院會表決二讀通過，昨日就繼續二讀表決新增“立法院”調查權、聽證權，強化人事同意權以及“立法院”正副院長記名投票制等法案。



這些法案，都遭到民進黨黨團強烈反對，誓要將之擋下。其目的，一方面是要讓避免只獲四成民意支持的賴清德及其名下的“行政院”，在“立法院”遭受代表六成民意的在野黨“立委”的監督制衡；另一方面是要籍此壓下“立法院長”韓國瑜的聲勢，讓其成為“跛腳院長”，並壓制其日後在台灣地區領導人大選中“捲土重來”的能量。因此，上週五的院會，民進黨“立委”就上演了“全武行”，演變成“當家鬧事”的醜劇，並成為“國際大新聞”。就連最“友台”的美國國會眾議院議員史密斯，在其辦公室發布的祝賀賴清德就任的新聞稿中，也明確批評民進黨“立委”阻撓“國會改革”，並指出“賴清德需要優先克服的其中一個挑戰就是民進黨激進份子在『立法院』的破壞。民進黨激進份子反對增強監督制衡的『國會』改革法案。民進黨自己也曾經支持過這些法案。這些法案是一個成熟且繁榮的民主的表徵。”



這就讓賴清德不得不有所克制，在“五二零”講話中強調“民主”，並提出“少數服從多數”。因而民進黨“立委”在昨日院會中的“肢體動作”也有所收斂，其阻撓行為主要是表現在玩弄議事程序上。一方面，每次審查一案，民進黨黨團就提出“散會動議”，雖然表決不會通過，但仍對議事進程造成拖延。對此，國民黨黨團與台灣民眾黨黨團聯手出招，提案不再處理“散會動議”，在國民黨黨團和民眾黨黨團人數優勢下，成功表決通過，民進黨黨團杯葛議事的武功被廢除。另一方面，民進黨黨團指責“國會改革五法”法案未經召開公聽會等程序，因而“不合程序”，必須停止二讀表決。

