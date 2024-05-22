偉易達：美歐消費者信心弱

黃子欣（左二）預計，北美洲和歐洲的消費者信心要待美國減息才能改善。（大公報） 中評社香港5月22日電／大公報報導，偉易達（00303）昨日公布全年業績（截至今年3月底），集團多賺11.7%至約1.6億美元，收入下跌4.3%，末期股息每股48美仙，全年股息共派65美仙，較去年增加10.2%。展望未來，儘管通脹和利率高企壓抑消費意欲，同時地緣政治環境趨勢不明朗，導致集團收入下跌，集團預計2025年收入會上升。



集團主席兼行政總裁黃子欣指出，北美洲和歐洲仍然是偉易達的主要市場，但由於當地經濟狀況趨緊，該兩大市場的收入均下跌，電子學習產品和電訊產品的銷售量減少，抵銷了承包生產服務因材料供應改善而獲得的歷史新高收入。他認為，北美洲和歐洲的消費者信心疲弱，預計要待美國減息才能改善。



內地﻿復甦 亞太區收入增長



反之，亞太地區收入占集團的14.8%，錄得0.6%的收入增加。執行董事彭景輝解釋，主要原因是內地市場疫後逐漸﻿復甦，線上和線下渠道銷售量均錄得增長，這一良好勢頭將會持續。



提及中東地區局勢持續緊張對集團的影響，首席財務官唐景紅指出，航班改道令運費額外上升三成，預計今年會持續受影響，但原材料供應穩定、內地無工資增長壓力，將會抵銷運費升幅。



展望未來收入，彭景輝說，雖然集團面對全球消費需求疲軟與地緣政治情況不明的挑戰，預期2025財政年度收入會上升。電子學習產品方面，新產品上市會迎來增長，而電訊產品將受益於剛剛收購的Gigaset資產帶來的即時貢獻。承包生產服務的收入預計會保持平穩。他透露，推動生產基地全球化也是集團未來增長的重要一環，目前集團計劃在馬來西亞生產基地增設更多生產空間。同時，墨西哥廠房按原計劃今年6月開始提供完善的電子製造服務能力。