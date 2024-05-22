滴滴推粵港車　搶攻跨境交通商機

滴滴在港提供的網約跨境粵港車服務，目前覆蓋深圳、廣州、東莞、惠州、珠海5個城市。（大公報） 中評社香港5月22日電／大公報報導，內地Call車平台“滴滴出行”在港加強拓展業務，除了原本提供的一般的士預約服務外，亦推出網約跨境粵港車服務，用戶可選擇從香港出發，到達深圳、廣州、東莞、惠州、珠海5個城市。有跨境車租賃公司表示支持，亦有商會回應指，只要符合法律及保險要求，配合市場規管，相信有助提升行業水平。



繼阿里巴巴（09988）旗下“高德打車”後，再有內地Call車平台搶攻香港市場。滴滴出行在香港提供包車價收費的“滴選的士”，以及按跳表收費的“普通的士”，同時提供跨境粵港車。



DiDi App網頁顯示，跨境粵港車主要為豐田阿爾法（Toyota Alphard）7座位保姆車。以港島中環前往深圳福田區為例，收費約980港元，當中未包括高速路橋費、停車費等。



提供跨境租車服務的冠忠巴士（00306）發言人回應查詢時指，支持平台公司使用本地司機及合法的出租車，提供安全及便利乘客的個人點對點交通服務。



對於滴滴出行推出網約跨境粵港車服務，香港中華出入口商會副秘書長李志峰直言，隨著香港與內地的各項往來日漸頻繁，兩地跨境交通工具需求殷切。他認為，只要能符合法律及保險要求、收費合理及營運制度化和透明化，預料可吸引更多人選用相關服務。



料吸引商務及高階旅客



李志峰提到，隨著滴滴出行加入市場發展，相信可吸引部分香港的士或網約車司機加入，配合市場規管，有望提升整個行業水平，因此對業界及市民都是一個好消息。他續說，跨境車的過關時間較短，對分秒必爭的商務客和高階旅客均十分吸引，更可促使他們更多往來內地和香港，有助促進兩地經貿合作和香港消費，故粵港兩地政府應在合法合規下，支持企業拓展跨境網約車服務。



不過，廠商會永遠名譽會長史立德形容“針無兩頭利”，雖然相關服務便利市民到內地，但擔心會導致香港中高檔消費群更踴躍北上消費，影響本地零售行業。



香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，滴滴出行推出跨境粵港車服務，勢將令運輸業界面對更激烈的競爭，同時跨境車服務提供者應要與時並進，提高服務水平及具競爭力的收費，才能滿足市場需求。



預計更多平台加入 有減價空間



有商會人士認為，倘若相關服務做到合法合規，又有足額保險保障，有機會搶走部分“白牌車”生意，又估計日後將有更多平台推出相關服務，在競爭持續加劇的前提下，相關收費可能下降。



根據滴滴數據顯示，2024年元旦假期，在香港使用滴滴出行App的打車需求按年增長近4.5倍，出入境口岸、酒店和香港國際機場成為最熱門的打車區域。