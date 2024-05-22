摩通CEO戴蒙：中國是重點市場

中評社香港5月22日電／大公報報導，隨著一季度中國經濟增長超預期、激活經濟的連串措施不斷出台，外資機構接連看好中國經濟，對市場前景充滿信心，並加碼配置中國資產。摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）在一場投資者聚會上表示，儘管地緣政治緊張，通脹持續，美國經濟前景存在風險，但在拓展海外市場方面，中國仍然是重點。



摩根大通資產及財富管理行政總裁Mary Erdoes指出，如果想成為全球投資者，必須實地研究中國，因為準確瞭解中國目前的動態非常重要。她又表示，戴蒙和其他高級行政官員在本周稍後時間將會到中國，出席由摩根大通在中國主辦的年度會議。



摩根大通中國資產管理部行政總裁王瓊慧指出，中國的互惠基金行業對全球資產經理來說，仍然是不可替代的，因為明確可取得增長機會。王瓊慧表示，摩根大通將會繼續在中國招聘人手，主要聚焦於投資、研究、分銷的人才，而在資產管理業務方面，未有大幅削減人手的計劃。



她又相信，隨著更多投資者把資產轉移至房地產以外，相信中國的互惠基金市場將會繼續取得增長。



大摩高盛均上調中國GDP預測



事實上，全球基金經理均看好中國股市前景，3月份流入中國股市的海外資金高達220億元人民幣，而在2月份，外資淨買入價值670億元人民幣的中國股票，反映出外資對中國股市的胃納已恢復。今年首季，流入中國股市的海外資金高達682億元人民幣。



外資看好中國經濟有諸多原因，其中包括經濟前景的信心增強了。例如摩根士丹利和高盛，早前調高了今年中國經濟增長的預測，原因是工業生產和出口表現均優於預期。高盛估計中國今年增長率可錄得5%，較其早前預測的4.8%為高。



摩根士丹利亦上調了中國今年經濟增長預測，由早前的4.2%升至4.8%。