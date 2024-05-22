瑞銀：港推投資移民　吸引家辦

辜良雄（右）表示，新資本投資者入境計劃有利本港發展家族辦公室。（大公報） 中評社香港5月22日電／大公報報導，香港近年大力推廣家族辦公室，“新資本投資者入境計劃”（CIES）今年3月已開始接受申請，業界普遍相信，該項措施有助吸引家族辦公室落戶香港。瑞銀環球家族及機構財富亞太區主管辜良雄昨日表示，該計劃有助家族辦公室所有人定居香港，隨著批准數字的不斷增加，將為本港發展家族辦公室帶來莫大好處。



財經事務及庫務局副局長陳浩濂早前透露，截至5月初，新資本投資者入境計劃已收到超過2500份查詢及超過140份申請。辜良雄相信，隨著獲批准宗數的不斷增加，將為本港帶來非常大的幫助。他還透露，瑞銀同樣收到許多相關查詢，並舉辦多場研討會，客戶對此很感興趣。



接獲不少客戶查詢



新資本投資者入境計劃涵蓋四類申請人，其中包括中國籍且已取得外國永久性居民身份的人士。辜良雄提到，目前查詢的客戶中，大多與內地和香港有關聯，包括本身具備中國國籍的企業家，並且具備海外永居身份，可能是東南亞地區，例如新加坡，或是加拿大、英國、澳洲等。



辜良雄續稱，還有一些發出查詢的客戶，是與內地有許多生意往來，有些是身居海外，但在內地設有工廠，所以經常出差赴內地，如果在香港有一個常駐地方將會非常便利，因此考慮在香港設立家族辦公室的問題。



雖然該計劃的門檻是擁有市值不少於3000萬元淨資產，與單一家族辦公室豁免利得稅所需的2.4億元最低資產相去甚遠，但依舊有助家族辦公室的設立。辜良雄相信，該計劃能幫助家族辦公室所有人定居香港，對於本港而言，是非常重要的項目。



瑞銀昨日發布《2024年全球家族辦公室報告》。辜良雄指出，隨著亞太區將成為全球最大的投資熱點，近一半的亞太區家族辦公室計劃在未來5年內增加對亞太區的資產配置，並增加對已發展市場的固定收益和股票、私募股權和對衝基金的配置，以保持其投資組合的多元性並獲取更好投資回報。



投資組合方面，2023年亞太區家族辦公室將25%資產配置於債券，遠高於2022年的15%，與之相對的是在股市配置上的降低，期內僅有26%配置於股市，遠不及2022年的37%。此外，私募股權、房地產和現金依舊是亞太區家族辦公室青睞的資產類別，期內配置比例分別為19%、6%和14%。



投資以外 家辦重視財富承傳



至於創造正面影響，辜良雄相信，醫療保健是亞太區家族辦公室中最受青睞的可持續發展主題。



“投資管理並非家族辦公室的全部功能。”辜良雄指出，近八成的受訪亞太區家族辦公室將支持財富代際傳承列為主要目的，近一半希望借此向家族成員提供收入，其他目的則包括多元化經營、投資多餘資金、行政管理等。