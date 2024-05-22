聯合國等多方呼籲共同加強生物多樣性保護

中評社北京5月22日電／據新華社報導，在5月22日國際生物多樣性日到來之際，聯合國、政府間組織以及《生物多樣性公約》締約方高級別代表共同呼籲所有利益攸關方採取行動，通過支持實施“昆明－蒙特利爾全球生物多樣性框架”，加強生物多樣性保護。



今年國際生物多樣性日的主題是“生物多樣性，你我共參與”。2022年12月，《生物多樣性公約》各締約方通過“昆明－蒙特利爾全球生物多樣性框架”（又稱“生物多樣性計劃”），為全球生物多樣性治理擘畫新藍圖。



聯合國秘書長古特雷斯說，生物多樣性受到嚴重削弱，這不僅破壞了今日的可持續發展，還為明天的危險和不確定性埋下隱患。“昆明－蒙特利爾全球生物多樣性框架”提供了一條路徑，可在扭轉生物多樣性喪失和恢復生物多樣性的同時，創造就業、增強韌性以及促進可持續發展。



“各國政府必須發揮領導作用。”古特雷斯說，“不過，我們每個人都應發揮作用。”他呼籲社會各界攜手努力，重視、保護和恢復生物多樣性，並使每一個人都從中受益。



聯合國《生物多樣性公約》秘書處代理執行秘書戴維·庫珀表示，“生物多樣性計劃”是人類停止和扭轉生物多樣性喪失並實現與自然和諧相處的最佳機會，所有人應採取實際行動參與保護生物多樣性。



中國、埃及、日本、孟加拉國等國以及政府間組織高級別代表也在國際生物多樣性日到來之際呼籲以實際行動使自然走上恢復之路，造福人類和地球。



（來源：新華網）