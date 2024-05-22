挪威首相斯特勒會見石泰峰

中評社北京5月22日電／據新華社報導，5月21日，挪威工黨主席、政府首相斯特勒在奧斯陸會見中共中央政治局委員、全國政協副主席石泰峰。



石泰峰轉達習近平主席和李強總理的親切問候。他說，在兩國領導人戰略引領下，中挪關係持續穩定發展。中方讚賞挪方堅持一個中國政策，奉行務實友好的對華政策。今年是中挪建交70周年，中方願同挪方以此為契機，落實好兩國元首達成的重要共識和習近平主席訪歐重要成果，加強高層和各層級交往，增進政治互信，促進各領域互利合作，開創中挪關係更美好的未來。中國共產黨願同包括工黨在內的挪各主要政黨加強黨際交流，增進相互瞭解和信任，夯實兩國關係政治基礎。



斯特勒請石泰峰轉達對習近平主席和李強總理的良好祝願。他說，建交70年來，挪中關係保持積極發展勢頭，各領域合作成果豐碩。挪方高度評價中國的卓越發展成就，堅定奉行一個中國政策，願持續深化政府、政黨和民間交流往來，深化綠色轉型、氣候變化等領域合作，加強國際地區問題溝通對話，推動雙邊關係持續向前發展。



應挪威政府邀請，石泰峰於5月18日至21日率中共代表團訪挪。訪問期間，石泰峰還分別會見挪威議會副議長沃爾德，保守黨主席、前首相索爾貝格。



（來源：新華網）