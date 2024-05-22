中方強調消除武裝衝突是對平民最大的保護

中評社北京5月22日電／據新華社報導，中國常駐聯合國代表傅聰21日在安理會武裝衝突中保護平民問題公開辯論會上發言，強調消除武裝衝突是對平民最大的保護。



傅聰說，在武裝衝突中拯救生命固然是崇高目標，但必須看到，只要衝突不平息，平民的生命就隨時面臨威脅。同時也不能忘記，安理會的首要責任是維護國際和平與安全。持續7個多月的加沙衝突已造成前所未有的平民傷亡和人道主義災難，當前在拉法聚集避難的上百萬民眾更是命懸一線。安理會要把推動立即全面停火作為當務之急，為此應該採取進一步行動，敦促以色列立即停止對巴勒斯坦人民的集體懲罰，停止推進對拉法的軍事進攻，給民眾活下去的希望。



傅聰說，國際人道法是必須共同遵守的底線。安理會應繼續維護國際人道法的權威，確保國際人道法的普遍統一適用。在人道法的問題上搞雙重標準和選擇性適用是不可接受的，無異於變相縱容更多違法行為。



傅聰說，應重視應對輕小武器泛濫和自主武器系統發展帶來的突出挑戰。中方呼籲加強武器貿易的全球治理，打擊輕小武器非法轉讓，呼籲各國不向非國家實體提供武器。人工智能和自主武器系統作為戰爭手段的風險在上升，值得高度重視。各國應秉持以人為本、智能向善的原則，確保人工智能始終處於人類控制之下。中方支持圍繞致命性自主武器系統制定有法律約束力的國際文書。



傅聰說，提高衝突當事國治理能力是治本之策。國際社會在處理衝突局勢時，應當採取系統性措施，支持衝突當事國切實增強國防、治安和反恐能力。同時要幫助當事國加快發展，逐步解決導致衝突的深層次原因。中方願繼續同國際社會一道，為早日消弭戰爭禍害、保障人民幸福安寧作出不懈努力。



（來源：新華網）