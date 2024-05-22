聯合國糧農組織舉辦品茶活動慶祝國際茶日

中評社北京5月22日電／據新華社報導，今年5月21日是第五個“國際茶日”，聯合國糧農組織當天在意大利首都羅馬舉行以“同飲佳茗 不忘茶農耕耘 致敬全球女性”為主題的慶祝活動。



聯合國糧農組織總幹事屈冬玉在致辭中強調了茶葉種植對農業經濟的助益，以及在促進可持續農業生產及環境保護方面的積極作用。他說，婦女對於茶產業“至關重要”，為茶產業的可持續發展和生產力的提高作出巨大貢獻，支撐著茶產業的經濟活力。



世界主要茶葉出口國和進口國代表、茶產業業內人士等在活動中就如何更好提高婦女在茶產業作用等進行了討論，並分享婦女在茶產業克服挑戰並取得成功的故事。



今年的慶祝活動還包括由中國牽頭，與阿塞拜疆、印度尼西亞、肯尼亞、俄羅斯和斯里蘭卡共同舉辦的品茶活動。中國茶產業聯盟組織中茶公司等4家國內茶企精選西湖龍井、安溪鐵觀音、普洱茶、茉莉花茶、永川秀芽等名茶產品，以及生態低碳茶認證產品和鑫品抹茶、龍潤速溶茶等新產品參加活動，吸引數百名外國友人品嘗中國茶、瞭解中國茶文化。



2019年12月，聯合國大會宣布將每年5月21日定為“國際茶日”，相關慶祝活動旨在促進可持續茶葉生產、消費和貿易，並為全球、區域和國家層面的有關各方提供機會，以確保茶產業繼續在減少極端貧困、保護自然資源等方面發揮作用。



（來源：新華網）