李鵬語中評：賴帶災難 要高度警惕

廈門大學台灣研究院院長李鵬（中評社圖片） 中評社北京5月23日電（記者 海涵）廈門大學台灣研究院院長李鵬日前就賴清德“5·20”講話接受中評社記者採訪，他指出，賴清德的講話充分暴露了其“台獨”本性。



李鵬指出，賴清德主張“台獨”不是一天兩天、不是一年兩年，而是長期的。他在擔任民意代表期間就曾高舉“台灣獨立萬歲”的標語，並表示他“棄醫從政”的理想就是“台灣獨立”，後來不管他擔任台南市長還是行政部門負責人，都公開露骨地聲稱“主張台灣獨立”，自稱“務實台獨工作者”“務實的台獨主義者”。2017年9月賴清德在立法部門接受質詢時甚至表示，他是“主張台灣獨立的政治工作者，無論擔任哪個職務都不會改變”。賴清德的就職講話表明，“台獨”是他根深蒂固的意識形態，他的“台獨”本性的確是“無論擔任哪個職務都不會改變”。因此，賴清德上台後，會不遺餘力地在可操之在他的部分加緊推進“台獨”分裂進程，比如通過“行政命令”推進法律層面的“台獨”，在社會、文化、教育等層面加速“去中國化”和“台獨”的步伐，對此兩岸同胞要高度警惕。



李鵬認為，雖然賴清德想要實現其“台獨理想”，但在祖國大陸強力遏制“台獨”，以及美國表態不支持“台獨”、國際社會普遍反對“台獨”的背景下，他很清楚“法理台獨”“激進台獨”沒有實現的可能性，所以就用偷換概念、自說自話的方式來構建一套“自欺欺人”的“台獨”話語。台灣從來都不是一個“主權獨立的國家”，世界上也從來沒有一個國家叫“台灣”，這是歷史事實、法理事實和基本事實。賴清德在講話中聲稱1996年李登輝上台是“向國際社會傳達，中華民國台灣是一個主權獨立的國家、主權在民”純屬無稽之談。他可以去查一查李登輝當年就職講話當中到底是怎麼講的，謊言便不攻自破。賴清德聲稱“中華民國、中華民國台灣，或是台灣，皆是我們自己或國際友人稱呼我們國家的名稱”更是沒有任何依據。賴清德真正想表達的是“台灣”是“我們國家的名字”，他在講話中70多次提到“台灣”，衹有9次提到“中華民國”，3次提到“中華民國台灣”，司馬昭之心路人皆知。他自稱“將依據‘中華民國憲政體制’”，請問這個“體制”中哪裡能找到“台灣”是“國家名字”的依據？

