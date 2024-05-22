西班牙宣布無限期召回駐阿根廷大使

中評社北京5月22日電／據新華社報導，西班牙外交大臣阿爾瓦雷斯21日宣布，無限期召回本國駐阿根廷大使瑪麗亞·赫蘇斯·阿隆索，以抗議阿根廷總統米萊訪西期間針對西班牙首相桑切斯及其夫人所發表的不當言論。



阿爾瓦雷斯當天在桑切斯主持的部長會議後舉行的新聞發布會上說，西班牙駐阿根廷大使19日被召回進行磋商，並將“最終留在馬德里”，理由是米萊在馬德里的一場集會上稱桑切斯首相夫人“腐敗”，同時拒絕公開道歉。



阿爾瓦雷斯此前曾在電視講話中說，“一名外國現任總統在訪問西班牙期間侮辱西班牙和首相，這令人無法接受，違背了所有外交慣例”，米萊的言行使西阿關係“陷入近來最嚴峻狀態”。20日，阿爾瓦雷斯在西班牙外交部召見了阿根廷駐西班牙大使，要求米萊對其不當言論公開道歉。但米萊的發言人當晚接受阿根廷電視媒體採訪時說，米萊不會道歉，且西班牙官員應收回他們針對米萊的言論。



米萊17日起對西班牙進行為期三天的訪問，但他在訪問期間沒有同西班牙國王費利佩六世或桑切斯舉行會晤。



西班牙一家法院4月24日證實對桑切斯的妻子貝戈尼婭·戈麥斯展開初步調查，理由是她受到西班牙民間反貪腐組織“清廉之手”指控，涉嫌“以權謀私”和“商業腐敗”。桑切斯同一天否認妻子所受“腐敗”指控。



（來源：新華網）