國際水文化研討會關注大河流域文化

中評社北京5月22日電／據新華社報導，“2024大河文明對話－國際水文化研討會”21日在印度尼西亞巴厘島第十屆世界水論壇期間舉行，會議以“可持續的大河流域包容性文化：共創與共享”為主題，多國專家共商河流文化、生態、經濟面臨的機遇與挑戰，共同探討大河流域文化的可持續發展與包容性。



此次研討會是2024南京長江文化國際傳播活動的一部分。



聯合國教科文組織東亞多部門地區辦事處主任夏澤翰在致辭中表示，自去年以來，長江文化南京論壇在全球範圍內產生了積極影響，人們看到保護水文化的極好案例，人們必須共同努力改善全球水資源管理。



聯合國前副秘書長、聯合國環境規劃署前執行主任埃裡克·索爾海姆表示，中國在與水相關的綠色發展中向全球貢獻了許多技術，期待當下全球重新發掘鄭和從南京沿長江出發下西洋開展國際交流合作的精神，解決人類面臨的共性問題。



中國水利部宣傳教育中心主任王厚軍介紹，中國堅持“節水優先、空間均衡、系統治理、兩手發力”的治水思路，堅定不移推動水利高質量發展。希望各國深入挖掘水文化資源，聯合開展水文化研究，傳播治水智慧、治水經驗。



研討會上，多國代表圍繞文化如何影響不同文明的河流管理、河流管理如何有助於實現可持續發展目標等議題展開探討。此外，多位專家還分享了水文化研究、水資源管理等領域的案例。



第十屆世界水論壇20日在印度尼西亞巴厘島開幕，該論壇是目前水事領域規模最大的國際盛會，一般每三年舉辦一次。



（來源：新華網）