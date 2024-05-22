尹力率中共代表團訪問塞爾維亞

中評社北京5月22日電／據新華社報導，應塞爾維亞前進黨邀請，中共中央政治局委員、北京市委書記尹力率中共代表團於5月20日至21日訪塞。其間，分別會見塞前進黨主席、總理武切維奇，國民議會議長布爾納比奇等。



尹力表示，在習近平主席和武契奇總統戰略引領下，中塞關係歷經國際風雲變幻考驗，達到前所未有的高水平。不久前，習近平主席再次對塞進行國事訪問，同武契奇總統共同宣布構建新時代中塞命運共同體，開啟中塞關係歷史新篇章。中方願同塞方共同落實好兩國元首戰略共識，弘揚中塞鐵杆友誼精神，攜手推動新時代中塞命運共同體建設。北京市將同塞方進一步深化經貿、科技、人文等領域合作，加強友城交流，以地方交往服務中塞兩國關係發展。



塞方表示高度重視發展塞中鐵杆友誼，願同中方一道落實好兩國元首重要共識，加強兩黨交往，深化治國理政經驗交流和地方合作。塞方願繼續積極參與高質量共建“一帶一路”和中國－中東歐國家合作，助推雙邊各領域合作取得更多務實成果，更好造福兩國人民。



訪問期間，尹力還前往貝爾格萊德中國文化中心、當代藝術博物館考察調研，出席第66屆國際工藝和技術成果博覽會，並赴諾維薩德市出席北京聯合大學同塞方共同主辦的中塞高校師生藝術作品展活動。



（來源：新華網）