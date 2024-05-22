充分激發釋放科技人才紅利

中評社北京5月22日電／據經濟日報報導，科技是第一生產力，人才是第一資源，國家科技創新力的根本源泉在於人。科技人才是實現高水平科技自立自強、推進高質量發展的有力支撐和保障。近年來，國有企業積極落實科技人才發展政策，探索健全科技人才管理機制，在激發科技人才創新創造活力、動力方面取得積極進展。但從目前看，科技人才管理政策前瞻性不足，政策規定之間銜接不夠、邊界模糊、實際操作性不強，國有企業人才管理針對性和精準性有待提升等問題仍然存在。新征程上，亟需以科技人才隊伍建設為重點，突出分層分類，系統優化科技人才管理體系，持續提升國有企業科技創新能力。



縱觀先進企業科技創新發展歷程，高質量科技創新的關鍵就在於激發人才動力。面對百年未有之大變局，科技創新在大國競爭中的重要性全面提升，激發釋放科技人才紅利是實現企業高質量發展的關鍵。世界一流企業需要世界一流人才，特別是需要世界一流科技人才隊伍。當前，國有企業改革深化提升行動正在深入實施，必須充分認識人才是科技創新、企業高質量發展的最關鍵因素，將科技人才隊伍建設擺在謀創新、抓發展突出位置，面向世界一流企業建設、現代新國企建設，堅持貫徹落實人才強企戰略，堅持人才發展與企業發展同步謀劃，堅持人才是第一資源，將國有企業人才隊伍建設作為當前國有企業改革發展的重要抓手，不斷釋放人才紅利、激發創新動力。



國有企業科技人才管理具有高度複雜性，需要考慮企業特徵、科技創新活動特徵和科技人才的差異化需求等多種因素的影響。國有企業人才管理體系構建和優化的重點在於形成一個系統化的體系架構，並針對國有企業的差異化特徵進行重點突破，實現共性與個性、完整性與差異性的有機統一。國有企業科技人才管理是一項複雜的系統工程，必須堅持分層分類管理，圍繞科技人才管理的核心環節，結合基礎研究、應用研究、成果轉化等科技創新活動不同階段的群體特徵、需求特點和層次分類，進行既體現系統性、一體化，又突出針對性、差異化的科技人才管理體系設計，著力培養造就、吸引凝聚、用好用活優秀人才，持續提升國有企業人才承載力、創新力、競爭力。



聚焦高水平多層次健全培養體系，打造人才梯隊。充分考慮創新型科技人才的特殊性和成長規律，以及國家科技發展需求和國有企業自身需求，加快形成引進、培育戰略科學家、一流科技領軍人才和創新團隊的體系機制。在基礎研究階段，以戰略科學家和科技領軍人才為重點，以高水平研發平台搭建為抓手，培養、引進關鍵領域領軍人才，同時重視培養青年技術力量，強化源頭儲備。在應用研究階段，以科研骨幹、青年科技人才為重點，通過“揭榜掛帥”“賽馬”等機制設計，培養其挑大梁、當主角的能力，同時通過人才舉薦、聯合攻關、項目合作等多種方式進行引進，實現高層次科技人才要素跨地區配置。在成果轉化階段，以具有市場意識和產品意識的復合型技術人才為重點，通過將研發與科研管理、科研服務並重，培養、引進一批具有科技研發和科研管理背景的人才，促進科研成果轉化。

