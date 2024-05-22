政策部署加快落地　製造業轉型加“數”跑

中評社北京5月22日電／據經濟參考報報導，為加速推動製造業數字化轉型，近期央地加快政策部署落地，推動核心技術攻關和成果推廣應用，分行業分領域挖掘典型場景，加大對中小企業數字化轉型的支持，引導技術、資金、人才等各類創新資源向中小企業匯聚。



窗明幾淨，幾百台經編設備飛快運轉，現場衹有幾名工人在查看設備運行情況……在福建晉江華宇錚鎣集團織造車間裡，雪白紗線轉眼間變成布匹運出。經編設備上方10多個攝像頭，實時監控生產流程。



“通過智能找布系統，客戶在3萬多種面料款式中一秒就能找到需要的產品，這正是數字化帶來的效果。”華宇錚鎣集團執行總裁蘇成喻說，自數字化生產以來，車間裡各個生產環節均通過大數據銜接，產品研製周期從平均30天縮減到15天，產品不良率從25%降到5%。



伴隨5G、人工智能、大數據等技術的快速發展，廣大製造業企業正加快推進數字化轉型、智能化改造。工信部數據顯示，我國已連續三年實施智能製造試點示範行動，培育了421家國家級示範工廠、萬餘家省級數字化車間和智能工廠，人工智能、數字孿生等技術在90%以上的示範工廠得到應用。智能製造裝備產業規模已達到3.2萬億元以上。



不過，業內專家也表示，推動製造業數字化轉型仍有技術難題、供需偏差等難點待突破，需要進一步攻克關鍵核心技術的短板環節，面向不同行業場景提供差異化、專業化路徑指導。



值得關注的是，相關政策舉措將進一步發力。近日召開的國務院常務會議審議通過《製造業數字化轉型行動方案》。會議明確“要根據製造業多樣化個性化需求，分行業分領域挖掘典型場景”“加快核心技術攻關和成果推廣應用，做好設備聯網、協議互認、標準制定、平台建設等工作”等具體要求。



與此同時，從謀劃布局智能製造領域的相關重大科技創新項目，到做強核心元器件、關鍵電子材料、終端製造等關鍵鏈條；從深入推進智能工廠和智慧供應鏈建設，到打造“小快輕准”數字化產品和解決方案……部委地方正在積極部署推進，加大推動製造業數字化智能化轉型提質擴面。

