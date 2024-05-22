網評：運力飽和的網約車，切忌犧牲服務來降本

中評社北京5月22日電／來源：光明網 作者：熊 志



今年以來，全國多地發布網約車行業風險預警，公開提醒慎入網約車行業。預警信息顯示，多地網約車運力已趨於飽和，或者遠超實際需求。數據顯示，多地網約車單車日均接單量不超過20單，單均營收在20元左右，單車日均收入僅200多元。



從數據來看，網約車運力飽和的情況已成為地方的一種普遍現象。運力過剩之後，隨之而來的就是行業競爭的白熱化，以及司機的收入下滑。基於此，地方紛紛發布預警，提醒新進入者“入行需謹慎”，避免產生投資、經營風險。



網約車市場趨於飽和，說明從業者的數量增長超過了人們打車需求的增長。這主要是因為，網約車行業從業門檻較低，在目前的就業壓力之下，它成了很多人靈活就業的首選。



從供需層面看，運力過剩，供過於求，意味著網約車行業已進入買方市場。正常來說，買方市場下，平台和平台、司機和司機之間的競爭日益激烈，為了爭奪有限的訂單，平台和司機會不斷提升服務質量，吸引乘客。對乘客來說，這是一種利好。



然而，現在的網約車行業，卻形成了一種矛盾的局面。一邊是運力過剩，競爭白熱化，一邊是乘客的打車體驗在下降。可見，目前網約車行業激烈的競爭，並沒有帶來服務質量的提升。



這兩天就有媒體報導，由於日均訂單雙合規率均低於99%，浙江寧波暫停了兩家網約車公司的新增車輛許可。訂單不合規的背後，包括“雙證”不齊全，還包括甩客、繞道、違規收費等情形。此外，網約車“打車越來越臭”之前也曾引發廣泛討論，車內環境差的問題，成了很多乘客吐槽的焦點。



不管是違規經營，對車輛和駕駛員的合規性管理存在問題，還是服務質量差，都說明在供過於求的局面下，網約車平台和從業者不是在拼服務質量，而是走向了拼命“卷”成本的誤區。

