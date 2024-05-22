網評：城市漫步讓“有趣的靈魂”彼此相遇

中評社北京5月22日電／來源：中國青年報 作者：陳 秋



河南淅川、山西應縣、浙江新昌、江西婺源、貴州榕江、雲南芒市……第14個中國旅遊日來臨之際，一組聚焦“寶藏縣城”，由團中央宣傳部聯合中國青年報發起的“青愛的城”主題城市漫步路線（Youthwalk）正式發布。這些青年漫步路線串聯當地具有代表性的紅色地標、歷史遺存、風景名勝、古鎮老街，青年旅行者只要按圖索驥，就能感受“寶藏縣城”的人文與自然之美，體驗不一樣的小城生活。



與此同時，一條具有青年特色的“City Read（漫讀城市）”路線也在社交網絡平台走紅。從北京山海四合by Jetlag Books書店，途經更讀書社（東四隆福店）、涵芬樓書店、PAGEONE書店（北京坊），最後到達終點站青年書店，融合“線下打卡”與“線上傳遞”，這條路線串聯起深受青年讀者喜愛的書店，帶領遊客在“邊走邊讀”中領略首都風範、古都風韵。



近一兩年，“City Walk（城市漫步）”概念異軍突起，成為備受矚目的文旅新現象。不管是“為一條路線奔赴一座城”，還是城市“土著”居民就近體驗身邊路線，City Walk主打一個隨心所欲，既回應了遊客在有限時間內“打卡”不同城市地標的需求，也反映出新生代旅行者對“鬆弛感”的渴望。



與此同時，在旅行目標分眾化、精準化的趨勢下，不少旅行者也期待看到文化含量更高、形態更為多樣的City Walk路線。在很多人眼裡，City Walk既不是步履匆匆的“特種兵”式觀光客，也並非做漫無目的的“街溜子”，而是零距離觸碰城市的肌理，沉浸式體驗當地的文化脈絡，進而彰顯青年態度、青年主張。遊客不再只是被動的凝視者，而成為文明的傳播者、文化的參與者。



當下年輕人的社群社交日益深入，一個“圈子”有一個“圈子”的愛好，也有一個“圈子”熱衷的漫步路線。在進行City Walk路線設計時，要把握青年群體的圈層化特徵，推出更加鮮明的主題。實際上，不少新生代旅行者在設計旅行線路時，不再追求面面俱到，而是“有的放矢”，根據自己的興趣愛好有針對性地做攻略。



文化是旅遊的靈魂，旅遊是文化的載體。一條吸引力強、影響廣泛的經典City Walk路線，不僅以“詩”為伴、共赴“遠方”，還能縱橫古今、跨越千年。以書店、圖書館為主題的City Read路線，以紅色景區、青年地標為主題的Youthwalk路線，以自然科普、野生動物保護為主題的Zoo Walk路線……不同主題的City Walk路線，勾連起城市的文脈，讓文藝的“腔調”成為生活的印記。

