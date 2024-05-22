網評：將暖心服務做到患者心坎上

中評社北京5月22日電／來源：光明日報 作者：濟 兼



據媒體近日報導，江蘇省衛健委發布消息稱，決定在全省二級以上公立醫療機構開展普通門診“一次掛號管三天”惠民實事項目，適用於在普通門診就診、檢驗檢查當日不能完成或不能獲取報告需要復診的患者，3天內找醫生看檢查報告無需再掛號。措施推出後，贏得一片叫好。



優化就診流程方便群眾看病、改善就診體驗，一直是衛生健康行政部門和醫療機構努力的方向。在實際情況中，由於現階段醫療資源總體上供不應求，特別是一些大中城市公立醫院長期處於滿負荷運轉狀態，加之一些患者對就診環境不熟悉、流程不清楚，看病“流程多”“跑斷腿”一直是患者就診的一大難題。此前，國家衛健委、國家中醫藥局部署推動各地醫療機構開展“改善就診感受 提升患者體驗”等主題活動，全國多地貫徹“以病人為中心”的理念，探索推出公立醫院首診後3天內“復診免費”等措施，取得積極成效。



門診服務的效率和質量直接影響患者的就診體驗。如何提升醫療機構運行效率，改善患者就診體驗，不僅可以通過推行復診免掛號等措施幫助患者節省開銷，更需要在患者就診更省時、更省力、更省心上下功夫，拿出更多務實舉措。



建立明晰的就診導診機制，讓患者就診更省時。隨著移動互聯網普及，大量醫療機構將預約掛號功能放到手機App、微信公眾號等平台，使得預約診療服務的形式和載體都更豐富，方便患者“一鍵掛號”。同時提升分時段預約診療精準度，方便患者合理安排就診時間。有的醫療機構開發出“手機報到”功能，新增自助加號功能，免去患者在科室與掛號處折返跑，讓患者就診更從容。充分利用各類就診系統、叫號系統、檢查預約系統，形成“一張圖”的認識，讓患者對就診流程心中有數，降低就診時間成本。