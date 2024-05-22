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印度北部受熱浪侵襲　新德里氣溫攝氏47度
http://www.CRNTT.com   2024-05-22 16:06:52


　　中評社香港5月22日電／印度北部受到熱浪侵襲，首都新德里氣溫高達攝氏47度，當局宣有所有學校停課。

　　香港電台報導，印度氣象部門預計，未來幾天北部地方還將面臨極端高溫天氣，一些地區已經發出紅色高溫預警。

　　過去十年，南亞的極端高溫天氣變得越來越頻繁。極端高溫也正在成為印度的一場公共衛生危機。

　　另外，酷暑通常伴隨著嚴重的水資源短缺問題，印度有數千萬人面臨缺水挑戰。

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