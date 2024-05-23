5月22日外交部例行記者會全文

外交部發言人汪文斌（中評社 海涵攝） 中評社北京5月23日電（記者 海涵）外交部發言人汪文斌5月22日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



汪文斌：國家主席習近平特別代表、中共中央政治局委員、國務院副總理張國清將出席5月22日在德黑蘭舉行的伊朗已故總統萊希吊唁活動。



應科摩羅總統阿扎利邀請，國家主席習近平特使、全國政協副主席何報翔將於5月26日出席在科摩羅首都莫羅尼舉行的阿扎利總統就職典禮。



法新社記者：西班牙、愛爾蘭剛剛宣布將承認巴勒斯坦國。中方對此有何回應，也會採取同樣的行動嗎？



汪文斌：中方一貫堅定支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利的正義事業，支持“兩國方案”，是最早承認巴勒斯坦國的國家之一。我們在巴以衝突問題上的立場是一貫的。我們認為，當務之急是切實執行聯合國安理會第2728號決議，立即停火止戰，結束加沙史無前例的人道主義危機，盡快重返以“兩國方案”為基礎、政治解決巴勒斯坦問題的正確軌道。中方將繼續同國際社會一道努力，為早日結束巴以衝突，推動巴勒斯坦問題得到全面、公正、持久解決發揮建設性作用。



總台中國之聲記者：王毅外長剛剛出席了上合組織外長會。發言人能否進一步介紹有關情況？



汪文斌：當地時間5月21日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在哈薩克斯坦首都阿斯塔納出席了上海合作組織成員國外長理事會會議。



王毅外長表示，互信、互利、平等、協商、尊重多樣文明、謀求共同發展的“上海精神”已成為上合組織不斷發展壯大的根本遵循，也是推動構建新型國際關係的一面旗幟。世界越是變亂交織，我們越要堅守“上海精神”，把准正確方向，通過進一步做實、做強上合組織，更有效維護共同利益，應對各種挑戰，捍衛公平正義。

