社評：賴清德講話中透露的以假謀獨三意圖

賴清德“520”就職演說（中評社圖片） 中評社香港5月23日電（評論員 郭至君）5月20日上午，賴清德發表就職講話。但縱觀整篇講話，可知其對兩岸關係毫無善意。從大陸方面連日來作出的強硬表態中，我們清楚地知道，賴清德的言行必將令兩岸局勢雪上加霜，倍添風險。尤其要指出的是，賴講話中有三個謀獨意圖昭然若揭，絕對是大陸不能容忍的。



第一，賴清德講話包含強烈的“以假歷史謀獨”的意圖。



賴清德將台灣在明朝末年被荷蘭殖民的時代作為所謂“國家”的開端，數典忘祖，荒誕且可悲。賴清德在講話中大言不慚地說，1624年是台灣的開端。可是眾所周知，1624年是荷蘭殖民者侵入南台灣的開始，直到1662年，名將鄭成功逼迫荷蘭末代總督揆一獻城投降為止，共歷經38年。無論是對大陸還是台灣來講，荷蘭殖民者侵占台灣南部是一段屈辱悲痛的歷史，但賴清德竟然在就職講話中明晃晃運用“台獨史觀”強化“台灣主體意識”，企圖切割台灣自古是屬於中國神聖不可分割的一部分的歷史事實。賴清德寧願認荷蘭殖民為起源也只字不提中華民族同文同種，其製造假歷史，以假歷史來謀獨，司馬昭之心路人皆知。所謂台南400年的歷史的背後彰顯著賴清德固執堅持的“台獨史觀”，由此可知，今後4年，賴清德的任何言行，都將失信於中華民族。



第二，賴清德講話含有強烈的“以假虎威謀獨”的意圖。



中國有句古話：狐假虎威，此假雖非比彼假，但是假藉威風、造假嚇唬人的意思是一樣的。我們注意到，賴清德在講話中明確地以美國為虎在向兩岸發威，其公然感謝美國通過“印太安全補充撥款法案”的立法，強調所謂“價值外交”，妄圖將台灣問題進一步國際化，通過所謂“價值觀對外關係”，投靠以美為首的反華陣營對抗中國大陸。賴清德感謝美國“軍援”，並且將台灣當成美國所謂“盟友”一般，渲染“中國威脅論”，惡意炒作大陸“軍事威脅”，挑釁意味十足，充分暴露新上台的民進黨當局將繼續“倚外謀獨”的意圖。在逆全球化，陣營對抗重新抬頭的當下，我們可以看得很清楚，台灣就是美國利用對抗、遏制中國大陸的一個小小棋子。賴清德在就職第一天就將全部台灣同胞綁上“投美抗中的戰車”，自誇“台灣位居第一島鏈的戰略位置”，急於向美國“表功”，把台灣又進一步推向戰爭深淵，必然會給台灣同胞帶來深重災難。由此可知，今後4年，賴清德會緊緊抱著美國不放，與此同時，很有可能成為破壞中美關係的亂子！

