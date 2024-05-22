雲南發展“美麗經濟”綻放東南亞市場

中評社香港5月22日電／清晨六點，雲南省昆明市晉寧區的花農李施存和妻子韓美仙走進玫瑰花田，開始采收當天的白玫瑰。



幾個小時後，這些採摘好的玫瑰花將被送到50公里外的昆明鬥南花卉交易市場。在那裡，鮮花經過分銷、拍賣後重新出發，通過現場銷售、冷鏈物流等方式抵達40餘個國家和地區的消費者手中。



作為中國花卉主產區，雲南在全球鮮花市場的影響力不斷提升，“浪漫經濟”從中國拓展到東南亞、歐洲等國際市場。據昆明海關統計，2023年雲南省鮮切花出口值達5.7億元，連續5年保持全國首位。



新華社報導，雲南省花卉技術培訓推廣中心主任陳銳說，“雲花”產業逐步形成了涵蓋科研、種植、加工、交易、流通、銷售和社會服務為一體的、較為成熟健全的產業鏈體系，成為代表雲南形象的一張亮麗名片。雲南已成為中國和亞洲的花卉生產中心、交易流通中心和科技創新中心。



在雲南磨憨口岸的中匯國際物流中心出口監管作業場所，海關工作人員正在抽檢出口的玫瑰、康乃馨和滿天星等鮮切花。在距離物流中心2公里的新貨運通道，一輛輛滿載著雲南產鮮花的冷鏈貨車井然有序地從磨憨公路口岸駛出國門，運往泰國、老撾、越南等東南亞國家。



統計顯示，2023年，經磨憨公路口岸出口鮮切花貨值達1.5億元，同比增長39.3%，成為中國出口鮮切花最多的邊境陸路口岸。



“磨憨口岸是我國通向老撾、通往東南亞便捷的陸路通道，是中老互聯互通的重要節點。”勐臘海關口岸監管科副科長張沛然說，“我們同時積極向企業普及鮮花出口相關的法規政策，做好質量抽查等環節工作，有效提升出口鮮花的品質。”



此外，借助《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）框架下更低的關稅壁壘和更優的原產地規則，昆明海關為企業提供精準的原產地

規則指導和便捷的原產地證書籤發手續，助力鮮花出口提速、成本降低。



“得益於RCEP在區域原產地累積規則方面的條款，我們公司經營的玫瑰、百合等鮮切花產品得以零關稅進入泰國市場，進一步提升了產品國際競爭力。”玉溪恆豐萬里花卉有限公司副經理唐俊說。



據昆明海關統計，2024年前4個月，雲南省出口鮮切花1.04萬噸，同比增長27.23%，出口值2.41億元，同比增長24.98%，“雲花”已然成為連接中國與全球市場的絢麗橋梁。一朵朵鮮切花承載著雲嶺大地的勃勃生機，源源不斷地走向國際市場，為世界帶來芬芳花香。