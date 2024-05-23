國際權威科創大賽　香港中學生勇奪一等獎

學生代表與現場嘉賓合影（中評社 段曉魯攝） 中評社香港5月23日電（記者 段曉魯）“第75屆國際科學與工程大獎賽（ISEF）”於2024年5月11－19日在美國洛杉磯舉行，香港特別行政區代表隊在賽事中再創佳績，奪得全球最高獎項。



第75屆國際科學與工程大獎賽（ISEF）”於2024年5月11－19日在美國洛杉磯舉行。參賽類別涵蓋數理機械、化學、材料科學、機器人、智能機器、人工智能、生物技術、轉化醫學等20多個不同組別。來自全球70多個國家和地區、超過2，000名參賽者進行了緊張激烈的角逐和交流。頒獎典禮於香港時間5月18日凌晨在美國洛杉磯隆重舉行，各重量級大獎也陸續揭曉。



香港特別行政區代表隊在上述賽事中再創佳績，奪得全球最高獎項。來自德瑞國際學校的陳蕙軒同學繼去年在第48屆日內瓦國際發明展奪得最高獎項－－golden plus後，今年再次代表香港參加全球最權威科創大賽－“第75屆國際科學與工程大獎賽（ISEF）”，於群英雲集的國際賽中榮獲轉化醫學組別一等獎，並同時奪得全球最高獎項One of the Top winners－－ Craig R. Barrett Award for Innovation（克雷格·巴特勒創新獎），成為全球最高獎項的獲得者之一（全球共6人獲此大獎）。是項特別嘉許獎遴選自獲得一等獎的得獎者中，當之無愧成為ISEF的最高獎項。更令人振奮的是，陳蕙軒是唯一的非美籍（外隊）參賽者獲得此最高獎項，亦是香港特別行政區代表隊20年來首次獲此殊榮。



主辦機構－香港新一代文化協會總幹事蘇祉祺博士BBS， MH， JP致歡迎辭時，首先向所有參賽和獲獎同學以及他們的校長、老師、家長表示熱烈祝賀！蘇博士強調，國際科學與工程大獎賽（ISEF）是全球規模最大、最權威、最具影響力的青少年STEAM競賽。陳蕙軒同學繼去年在第48屆日內瓦國際發明展奪得最高獎項－－golden plus後，今年再次在全球最權威高中生科創大賽－“第75屆ISEF”，奪得一等獎及全球最高獎項One of the Top winners，創下香港代表隊20年來的最佳紀錄，為香港爭光！足見香港STEAM教育成果已經走在世界前列，實在是香港教育界的光榮，為香港帶來正能量！