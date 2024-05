國際權威科創大賽　香港中學生勇奪一等獎

學生代表與現場嘉賓合影(中評社 段曉魯攝) 中評社香港5月23日電(記者 段曉魯)“第75屆國際科學與工程大獎賽(ISEF)”於2024年5月11-19日在美國洛杉磯舉行,香港特別行政區代表隊在賽事中再創佳績,奪得全球最高獎項。



第75屆國際科學與工程大獎賽(ISEF)”於2024年5月11-19日在美國洛杉磯舉行。參賽類別涵蓋數理機械、化學、材料科學、機器人、智能機器、人工智能、生物技術、轉化醫學等20多個不同組別。來自全球70多個國家和地區、超過2,000名參賽者進行了緊張激烈的角逐和交流。頒獎典禮於香港時間5月18日凌晨在美國洛杉磯隆重舉行,各重量級大獎也陸續揭曉。



香港特別行政區代表隊在上述賽事中再創佳績,奪得全球最高獎項。來自德瑞國際學校的陳蕙軒同學繼去年在第48屆日內瓦國際發明展奪得最高獎項--golden plus後,今年再次代表香港參加全球最權威科創大賽-“第75屆國際科學與工程大獎賽(ISEF)”,於群英雲集的國際賽中榮獲轉化醫學組別一等獎,並同時奪得全球最高獎項One of the Top winners-- Craig R. Barrett Award for Innovation(克雷格·巴特勒創新獎),成為全球最高獎項的獲得者之一(全球共6人獲此大獎)。是項特別嘉許獎遴選自獲得一等獎的得獎者中,當之無愧成為ISEF的最高獎項。更令人振奮的是,陳蕙軒是唯一的非美籍(外隊)參賽者獲得此最高獎項,亦是香港特別行政區代表隊20年來首次獲此殊榮。



主辦機構-香港新一代文化協會總幹事蘇祉祺博士BBS, MH, JP致歡迎辭時,首先向所有參賽和獲獎同學以及他們的校長、老師、家長表示熱烈祝賀!蘇博士強調,國際科學與工程大獎賽(ISEF)是全球規模最大、最權威、最具影響力的青少年STEAM競賽。陳蕙軒同學繼去年在第48屆日內瓦國際發明展奪得最高獎項--golden plus後,今年再次在全球最權威高中生科創大賽-“第75屆ISEF”,奪得一等獎及全球最高獎項One of the Top winners,創下香港代表隊20年來的最佳紀錄,為香港爭光!足見香港STEAM教育成果已經走在世界前列,實在是香港教育界的光榮,為香港帶來正能量!