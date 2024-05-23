蘇祉祺答中評：政府需增撥資源幫助青年發展

香港新一代文化協會總幹事蘇祉祺（中評社 段曉魯攝） 中評社香港5月23日電（記者 段曉魯）“第75屆國際科學與工程大獎賽（ISEF）”於2024年5月11－19日在美國洛杉磯舉行，香港特別行政區代表隊在賽事中再創佳績，奪得全球最高獎項。香港新一代文化協會總幹事蘇祉祺接受中評社採訪，他表示，青年發展十分重要，可以幫助社會推動向前，特別是精英教育，希望特區政府在這方面要多重視，包括增加資源來推動青年發展工作，令香港青年看到希望，看到前景。



蘇祉祺表示，在愛國者治港下，國民教育得到了相當大的重視，香港各個學校也在積極的推動國民教育，推動香港與內地的交流變成了一種教育風氣，越來越多學生希望多去瞭解國家的發展情況。過去因為種種原因，同學們沒有太多的機會瞭解國家，但現在有所不同了，在教育局積極的引導下，形成了一個良好的教育氛圍，同學們也更願意去祖國大陸瞭解國情。



蘇祉祺亦表示，青年發展十分重要，可以幫助社會推動向前，特別是精英教育。希望特區政府在這方面要多重視，包括增加資源來推動青年發展工作，令香港青年看到希望，看到前景。而青年發展可以與國家發展進行同步，強調融入國家發展大局，香港青年必須瞭解國家發展與世界發展，再將自己的未來事業方向進行對接，同時貢獻國家。

