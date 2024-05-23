美專家討論賴講話：擔心兩岸都沒有靈活餘地

但若雲預期，未來幾年台海兩岸充其量是“凍結的現狀” 亞洲協會視頻 中評社華盛頓5月22日電（記者 余東暉）美國台海問題專家但若雲（Rorry Daniels）解讀賴清德就職演講表示：這個演講強化台灣身份認同，甚至以不同的方式將“台灣國”概念化，觸及北京對未來統一渴望的核心。如果台灣人民真認為自己是分離的，很難想象北京會以通過和平方式實現統一的方式來贏取人心。



美國智庫亞洲協會政策研究所21日舉行線上研討，對賴清德就職演講進行解讀。主持人、亞洲協會政策研究所高級研究員莫里斯（Lyle Morris）注意到賴清德的就職演講有許多前所未有的提法和明顯變化。與會專家都注意到，賴清德在演講中強化台灣的自我認同。



亞洲協會政策研究所總監、高級研究員但若雲指出，在北京看來，這個演講很大一部分是在談論台灣的身份認同--對台灣的認同與大陸分離，以不同的方式將“台灣國”概念化。這就觸及北京對未來如何實現統一焦慮感的核心。因為如果台灣人民真認為自己是分離的，很難想象北京會以通過和平方式實現統一的方式來贏取台灣人心。



莫里斯比較蔡英文2016年就職演講與賴清德2024年就職演講，突出感覺到其中的巨大的差別。他表示，蔡英文當時表示承認1992年會談的歷史事實，這樣尚被北京認定為“未通過考試”，而賴清德並沒有提出任何符合北京期待或要求的東西，以進行對話和接觸。