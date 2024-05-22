俄情報單位：極權自由主義轉向直接暗殺對手

中評社香港5月22日電／衛星通訊社報道，俄羅斯對外情報局表示，對斯洛伐克總理羅伯特·菲佐的刺殺表明，全球極權自由主義精英正在轉向對其對手進行公開政治暗殺。



對外情報局說：“這樣的迫害是為了嚇倒‘持不同政見者’。”



消息指出，針對菲佐的犯罪“不由自主地使人將此案與試圖反對主流的馬丁·路德·金和奧洛夫·帕爾梅的轟動性謀殺案相類比”。



對外情報局指出：“幸運的是，斯洛伐克總統還活著。但全球化宗派的信徒在社交媒體上發表的許多評論中贊許了這一罪行，並呼籲謀殺其他堅持本國利益的國家領導人，特別是匈牙利總理奧爾班和塞爾維亞總統武契奇。”



5月15日，菲佐在距布拉迪斯拉發190公里的漢德洛瓦市政府務虛會後遇刺，胸部和腹部受傷，隨即被直升機送往醫院。



斯洛伐克警方指控一名被抓獲的71歲男子企圖謀殺總理羅伯特·菲佐。他將面臨25年監禁甚至終身監禁。斯洛伐克內務部長埃什托克表示，槍傷斯洛伐克總理羅伯特·菲佐的凶徒是單獨行動，他參加過反政府抗議活動，但與激進組織沒有關係。



斯洛伐克總理菲佐一再反對向烏克蘭供應武器，並表示將阻止烏克蘭加入北約，因為這將意味著第三次世界大戰的開始。菲佐認為，烏克蘭衝突始於2014 年“烏克蘭新納粹分子的猖狂行為”，俄羅斯被欺騙，相信了北約會停止擴張。他公開反對向烏克蘭派遣軍隊。他說，向烏克蘭派遣北約部隊將導致衝突升級。菲佐還表示，斯洛伐克不願意成為與俄羅斯為敵的國家。