戚嘉林：賴講話最令人觸目驚心是在兩岸定位

中評社台北5月23日電（作者 戚嘉林）5月20日賴清德發表就職演說，在此之前大陸頻頻釋出善意，島內媒體也頻頻善意期待，但是賴清德的520講話，讓各界錯愕，震撼台海現狀，是兩岸關係前所未有的重大轉變。



為此，島內媒體立即從各自角度詮釋，甚至將關鍵名詞立即量化，比對與2016年蔡英520講話的關鍵詞出現次數，其中“台灣”分別出現84次和41次、“中華民國”出現9次和5次、“中華民國台灣”出現3次和5次、“中華民國憲法”出現1次和2次、“兩岸”出現2次和14次、“中國”出現7次和0次。



整體而言，就是彰顯“台獨”理念的台灣主體性。全篇講話中，最令人觸目心驚的是有關兩岸關係的“定位”，其中最關鍵的是“中國”乙詞，前後出現七次，賴清德很自然的不再視大陸和台灣是兩岸關係，直接視大陸為與日本、美國平行的“外國”，並直言“‘中華民國′與中華人民共和國互不隸屬”。換言之，就是將“兩國論”檯面化，股市瞬間大跌，民意藉股市迅速反應心聲。賴清德同時明確指出“中華民國台灣”是一個“主權獨立的國家”，通篇講話，絕口不提“中華民國憲法”、台灣地區與大陸地區人民關係條例，亦即與之脫鈎。所以，這次的“兩國論”，可說是自李登輝、蔡英文的第三代“兩國論”，亦即3.0版的“兩國論”。

