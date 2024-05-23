第十五次前廳交流會官員議員聚焦新質生產力

第十五次前廳交流會22日在立法會舉行（政府新聞處圖片） 中評社香港5月23日電（記者 盧哲）第十五次前廳交流會22日在立法會舉行。香港特區政府財政司司長陳茂波率領多名官員出席，包括財經事務及庫務局局長許正宇、環境及生態局局長謝展寰、署理商務及經濟發展局局長陳百里、署理創新科技及工業局局長張曼莉等。官員就“加快發展新質生產力：創新科技與數字經濟”和議員交流，同時討論了金融發展、新能源發展及綠色產業，以及跨國供應鏈管理中心及拓展電商業務等議題。



財政司司長陳茂波表示，科技創新是新質生產力的核心，同時綠色發展是新質生產力高質量發展的底色。“所以今日討論範圍，一方面圍繞著科技創新、綠色發展及新能源各方面，同時討論到香港傳統核心優勢產業，包括金融、貿易，亦談及低空經濟的發展各項事情。與立法會議員有好好的交流討論，亦就著他們關心的議題提供了資料、解答了問題。”



署理創新科技及工業局局長張曼莉表示，新質生產力是助力香港建構現代化產業體系，亦是要實現高質量發展的一個重要支撐。新質生產力在香港很重要，香港要因地制宜、結合自身的特色和優勢打造新的先進生產力，透過科技賦能和以科技創新打造新的業態、新的模式，和發展一個新的賦能。“未來我們會聚焦以生命健康科技、人工智能與數據科學、先進製造與新能源科技集中打造我們的戰略新興產業，並且以科技推進培育未來的產業，亦以科技賦能我們各行各業的升級轉型。”



張曼莉提到，交流會中很多議員亦談及數字、數據是新質生產力一個發展的核心關鍵要素。局方在未來推動數字經濟的發展方面，也正積極去構建企業版“智方便”，即“數碼企業身份”平台。“議員都關注我們怎樣可以進一步提升更多業界的功能，納入‘數碼企業身份’。將來數碼企業身份平台可以幫助企業進行數碼簽署、進行網上數碼身分認證，以及有文件包可以儲存認證文件的證書，和預填一些資料。我們即將在年中會成立的數字政策辦公室亦會全面制定和推動未來香港打造數字經濟和智慧城市的各項措施。”