立法會通過修訂稅務條例 特區政府歡迎

立法會22日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月23日電（記者 盧哲）香港特區立法會22日三讀通過《2024年稅務（修訂）（稅務寬免及兩級制標準稅率）條例草案》，以落實今年財政預算案及去年施政報告中提出的，建議由2024/25課稅年度起，實施薪俸稅及個人入息課稅標準稅率兩級制，並為與新生子女同住的納稅人提供居所貸款利息及住宅租金額外扣除限額，以及一次過扣減2023/24課稅年度百分之百的利得稅、薪俸稅及個人入息課稅，每宗個案以3000元為上限。特區政府歡迎立法會通過條例草案。



特區政府22日表示，歡迎立法會當日通過《2024年稅務（修訂）（稅務寬免及兩級制標準稅率）條例草案》（《條例草案》），落實政府在二零二四至二五年度《財政預算案》及二○二三年《施政報告》提出的建議，包括：



1.由二○二四／二五課稅年度起，實施薪俸稅及個人入息課稅標準稅率兩級制，在以標準稅率計算薪俸稅或個人入息課稅的稅額時，首五百萬元的入息淨額繼續以現時百分之十五的稅率計算，超過五百萬元的部分則以百分之十六的稅率計算；



2. 寬減二○二三／二四課稅年度百分之百的薪俸稅、個人入息課稅和利得稅，每宗個案以3000元為上限；及



3. 由二○二四／二五課稅年度起，若納稅人符合指明條件（包括與新生子女在香港同住一段不少於六個月的連續期間，或一段稅務局局長認為在有關情況下屬合理的較短期間），他／她在居所貸款利息或住宅租金的基本扣除限額（十萬元）之上，可再申索二萬元的額外扣除限額。每名納稅人就額外扣除限額的最高申索年期為19個課稅年度。