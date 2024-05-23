謝展寰：新登記私家車中電動車佔比四年升十倍

立法會22日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月23日電（記者 盧哲）香港特區環境及生態局局長謝展寰22日在立法會表示，截至4月底，香港共有93173輛已登記的新能源車輛，佔總體已登記車輛數目約一成，顯示政府在推廣電動車普及化方面已取得顯著成果。在電動私家車方面，在香港新登記私家車中，電動車的比率於近年顯著上升，由2019年的6.3%上升至去年的64.6%。謝展寰說，政府會繼續在多方面擴展充電網絡及支援配套，為鼓勵車主轉用電動車提供良好環境及有利條件。



環境及生態局局長謝展寰在回答議員關於新能源車輛的提問時表示， 為配合國家的“雙碳”目標，香港特區政府致力爭取在二○五○年前實現碳中和，並在二○三五年前把香港的碳排放量從二○○五年的水平減半。減少運輸業界的碳排放，發展新能源運輸是全球大勢所趨。特區政府先後在二○二一年三月、六月及十月公布《香港電動車普及化路線圖》、《香港清新空氣藍圖2035》及《香港氣候行動藍圖2050》，涵蓋各方面推動使用新能源運輸技術的政策方向和未來目標，引領香港在二○五○年前達到車輛零排放。



謝展寰表示，截至二○二四年四月底，香港共有93173輛已登記的新能源車輛，佔總體已登記車輛數目10.3%。根據物流署提供的資料，截至二○二三年十二月，政府車隊的編制共有7158輛車輛，當中有179輛為電動車，佔整體車輛數目的2.5%。至於房車方面，政府車隊的編制共有1853輛，當中159輛為電動車，佔政府總房車數目8.6%。



除了電動車輛之外，氫能車輛也是特區政府致力推廣的一種新能源交通工具。政府於二○二二年成立了氫能源跨部門工作小組（下稱工作小組），統籌各政策局和部門就本地採用氫燃料所需的準備工作，並透過試驗項目推動氫能在本地的應用，探索氫能未來在香港的發展潛力和機遇。截至二○二四年四月，工作小組已先後審視並原則上同意了14個氫能源試驗項目的申請，當中有三個項目已經啟動試驗，包括城巴有限公司的首輛氫能巴士及其加氫站。該氫能巴士於二○二四年二月正式投入載客服務，分階段試驗行駛20、22M及20A三條九龍市區路線。工作小組正收集該氫能巴士的運作數據，以評估其行駛表現。