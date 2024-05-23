香港將開抗戰及海防博物館 設抗戰主題展覽廳

立法會22日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月23日電（記者 盧哲）香港特區政府署理文化體育及旅遊局局長劉震22日在立法會表示，香港海防博物館（海防館）將於今年九月改設為香港抗戰及海防博物館（抗防館），並會加強介紹抗戰歷史及東江縱隊港九獨立大隊在抗戰期間作出的重大貢獻。



劉震表示，香港海防博物館（海防館）自二○二二年十一月完成展覽更新及天幕維修重開後，至今參觀人次已超過27萬，當中包括超過475團學校參觀。香港海防博物館（海防館）將於今年九月改設為“香港抗戰及海防博物館”，為突顯抗戰的主題，博物館將會就四個有關抗日戰爭歷史的展覽廳，包括“聲影說抗戰”、“日本侵華.攜手抗敵”、“日軍侵港”及“抗日游擊隊與敵後活動”組合命名為“抗戰主題展覽廳”，並在四個展覽廳上方增設匾額，以便參觀者容易辨識及計劃參觀路線，重點瞭解抗戰歷史。而當中的“聲影說抗戰”及“抗日游擊隊與敵後活動”兩個展覽廳則重點介紹東江縱隊港九獨立大隊的事蹟。



劉震介紹，現時在海防館“聲影說抗戰”展覽廳內，以“追思抗日英烈”為題，把《陣亡戰士名冊一九四一年至一九四五年》內的115名在日佔時期犠牲的東江縱隊港九獨立大隊成員的名字一一列出，以肯定他們對抗戰的貢獻。其旁特設了一台“謹向英烈獻花”的互動裝置，讓參觀人士只需透過簡單的操作，便可以在互動裝置中獻上虛擬花束，向在戰爭期間及日佔時期犠牲的英雄表示心意，以及就他們對抗戰的貢獻致敬。展覽廳內也輔以影片介紹16位獲列入《著名抗日英烈和英雄群體名錄》的英雄。此外，發給東江縱隊港九獨立大隊的嘉獎狀，目前也安排在“抗日游擊隊與敵後活動”展覽廳內展示。為配合海防館於今年九月改設為“香港抗戰及海防博物館”，館方正積極研究以更突顯的方式，優化東江縱隊港九獨立大隊115名成員的名單及相關獎狀的展示安排，以進一步方便市民表達敬意。



此外，館方也會利用專題展覽廳定期舉辦與抗戰相關的專題展覽，並與內地有關單位進行更多合作。首個重點合作項目，將會是今年九月與深圳市文物局合作籌辦有關東江縱隊在港深地區抗戰活動的展覽。