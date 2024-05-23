楊潤雄：推動社會各界一同提升服務水平

立法會22日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月23日電（記者 盧哲）香港特區政府文化體育及旅遊局局長楊潤雄22日在立法會回答議員關於“加強旅客友善及便利措施”的提問時表示，政府重視香港的旅遊服務質素，推動社會各界一同提升服務水平，鼓勵市民大眾一同發揮熱情好客之道，讓旅客感到賓至如歸，包括動員18區的地區資源及網絡，在地區層面進行宣傳。當局還會與學校合作，加強推廣禮貌教育，實行以禮待人，從小做起。旅發局會繼續鼓勵業界、社區及公眾發揮好客精神、做好東道主角色，提升訪港旅客的體驗。



楊潤雄說，特區政府重視為旅客帶來高質的旅遊服務，讓旅客有一個豐富的旅遊體驗，留下一個美好的香港印象和記憶。根據創新科技及工業局提供的資料，政府於二○一四年與公私營機構攜手合作推出“Wi-Fi.HK”品牌，方便市民和旅客搜尋和連接由超過190個公私營機構提供遍佈全港的免費公共Wi-Fi熱點。用家無須登記，即可享用最少30分鐘至24小時免費Wi-Fi服務。截至二○二四年四月，“Wi-Fi.HK”品牌的熱點數目約為45000個，包括機場、所有陸路及水路口岸以及多個海濱長廊、旅遊景點、食肆、店鋪、商場、博物館、公園等。此外，有關服務亦拓展至3600多輛巴士和的士，以及機場快線等流動Wi-Fi熱點，以方便市民及旅客隨時隨地使用免費Wi-Fi服務。政府一直透過不同渠道（包括與香港旅遊發展局（旅發局）合作），在網上發布資訊及在有關場地張貼“Wi-Fi.HK”品牌標誌，向市民及旅客宣傳相關服務。



在介紹本地文化及傳統方面，旅發局一直透過不同的推廣活動和宣傳渠道，向旅客介紹香港獨有的文化，為旅客提供更嶄新的旅遊體驗。



楊潤雄說，政府重視香港的旅遊服務質素，推動社會各界一同提升服務水平，鼓勵市民大眾一同發揮熱情好客之道，讓旅客感到賓至如歸，包括動員18區的地區資源及網絡，在地區層面進行宣傳。除了宣傳，教育亦非常重要。當局會與學校合作，加強推廣禮貌教育，實行以禮待人，從小做起。旅發局會繼續鼓勵業界、社區及公眾發揮好客精神、做好東道主角色，提升訪港旅客的體驗。