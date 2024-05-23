快評：賴清德自陷困境　和戰兩難

中評社快評／賴清德20日發表的就職演說，被視為一份“台獨”自白書，它說明賴清德選擇了一條與大陸對抗、而非和解的道路。賴清德自視過高，錯判形勢，一方面在台灣朝野競合上要求民進黨“立委”“轉守為攻”，另方面又在兩岸關係上發起挑釁，連番行差踏錯，必然自陷困境。



賴清德僅以四成選票當選，“立法院”朝小野大，嚴重對峙。賴清德執政後面對的是一個政黨惡鬥、行政與立法權力相互掣肘的政治生態，以及意識形態和族群對立造成的分裂社會。賴清德位子都還沒坐穩就急著開戰，只會加劇政黨惡鬥，困住施政手腳。



兩岸關係方面，淡江大學榮譽教授趙春山21日發表文章指出，520後台灣的安全困境：和戰兩難。趙春山認為，賴清德或許認為他的演說是在對美國“交心”，但結果卻是令大陸“痛心”，台灣也因此陷入安全的困境。



和戰兩難，是台灣的安全困境，也是“賴政府”將要面對的困境。民進黨當局一向強調備戰，但兩岸綜合實力相差懸殊，台灣寄望依賴美國打“不對稱的戰爭”，而美國協防台灣與否，受到美國國內政治和中美力量對比的制約。一日台海有事，台灣將淪為戰爭的“代理人”。



今年1月，台灣“國安會”前祕書長蘇起在“美中對抗下的台灣選擇”新書發表會上指出，台灣的出路是兩岸開啟對話，減輕美國管理處理台海危機壓力，台灣可以更有尊嚴設法解決自己問題。兩岸對話對台灣來說，上策是“和”，“拖”頂多是中策，“鬥”絕對是下策，死路一條。



很不幸，賴清德選擇了蘇起所稱的下策：“鬥”。“鬥”是死路一條，賴清德自陷困境，和戰兩難。如果賴清德不及時改弦更張，各方需做好心理準備，放棄幻想、準備鬥爭。