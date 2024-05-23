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打擊販毒 厄瓜多爾七省一市進入緊急狀態
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2024-05-23 10:10:12
中評社香港5月23日電／厄瓜多爾總統府22日在一份公報中說，洛斯里奧斯、瓜亞斯、馬納維等七省和阿蘇艾省蓬塞恩里克斯市進入60天緊急狀態。
新華社報導，公報說，販毒團伙主要盤踞在上述地區並從事犯罪活動，實施這項措施標誌著政府打擊販毒進入新的階段。
公報說，緊急狀態實施後，政府將繼續採取行動搗毀國內犯罪網絡。
厄瓜多爾近來安全形勢嚴峻。今年1月，因毒梟阿道弗·馬西亞斯越獄、厄瓜多爾多所監獄發生騷亂，厄政府宣佈全國進入為期60天的緊急狀態。
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