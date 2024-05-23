放寬自由行　處處是商機

內地旅客來港的逗留時間比以往長，對香港的旅遊、零售消費等有幫助。（大公報） 中評社香港5月23日電／大公報報導，据利嘉閣地產總裁 廖偉強分析說，自香港全面恢復通關後，北上熱潮確實帶走了香港部分消費力，內地消費的“平靚正”構成了很大的競爭，令香港眾多行業叫苦連天，但筆者認為，不應如此消極來看待問題。



大家在網上很容易接觸各項消費資訊及市場狀況，加之兩地運輸及交通配套措施日趨便利，縮短了距離、節省了時間，令大家更容易往返。港人不是說對於本土消費反感，只是想嘗試北上開開眼界、凑凑熱鬧，逐漸形成這股北上熱潮。



內地客投資港樓興趣增



香港與內地的交通便利是雙向的，港人容易北上的同時，內地人到香港亦同樣十分方便快捷。早前中央政府增加了港澳自由行的城市，更延長了持商務簽注赴港的人士在港逗留期限至14天，又擴展了人才簽注的適用範圍至北京和上海。



內地逐步放寬南下的措施，必定會吸引更多消費者來香港，放寬威力其實不少，只是不會一下子就顯露出來。內地人來港的逗留時間比以往長，對香港的旅遊、零售消費等，當然一定有幫助，而他們打算來港投資房地產時，亦可以有更多時間考察和做買賣決定，所以有興趣來瞭解樓市的內地人自然多了起來。



兩地一小時生活圈的建立，是內地對香港的一種便利政策，部分港人不瞭解，以為單純是在削弱香港的競爭力。其實凡事都有兩面，若港人懂得運用資源及作出轉變，政策反而可以加強香港的“揾食指數”。



畢竟，內地人力資源及資金都雄厚，能加以利用自然可以幫助香港的發展，問題在於港商是否願意跟上大家的步伐，以及趕得上時代的變化。老是抱怨“市道唔掂”的人，根本難以進步。相反，如果懂得如何借助內地的優勢，如人力資源、平價產品，以及智能化經營等，運用在香港業務，就可以逆流而上，找到消極者看不到的商機。