摩通：中國經濟開局好　全年料增長5.2%

朱海斌（左）預計，今年中國GDP有望實現同比增長5.2%。（大公報） 中評社香港5月23日電／﻿大公報報導，得益於生產的拉動，一季度中國經濟增速優於預期，實現良好開局。摩根大通中國首席經濟學家兼大中華區經濟研究主管朱海斌昨日表示，今年全年中國GDP（國內生產總值）同比增速有望達5.2%，全年經濟呈現溫和﻿復甦勢頭。對於股市表現，摩根大通首席亞洲及中國股票策略師劉鳴鏑預計，今年MSCI中國指數基準和樂觀情形下的目標點位分別為66和70，滬深300指數基準情形下的目標點位為3900點，較目前指數有約6%的上漲空間。



朱海斌表示，內地政府釋放了決策層“希望盡快穩定樓市”的政策信號；人行日前出台的3000億元（人民幣，下同）保障性住房再貸款，可加快房地產市場“去庫存”速度，並加速保障房和租賃房建設，對衝商品房投資下降帶來的拖累。隨著各地保障房、租賃房供應的加大，相關受益家庭也將增加消費。



朱海斌還預計，人行年內有望小幅持續降息，下一輪降息時點最快或於6月出現。未來降息時點和力度，很大程度取決於銀行存貸款利率改革。他並表示，下半年美聯儲一旦啟動降息，利差因素的變化將淡化人民幣匯率的壓力，“年內人民幣匯價或在7.2至7.3區間小幅震蕩”。



此外，他預計今年全年中國出口增速將與全球貿易增速基本持平，中國在全球出口市場中的份額料維持在14%至15%區間，中國出口產品和價格的競爭優勢仍將延續。



AI相關股份值得關注



劉鳴鏑指出，中國經濟已進入輕微擴張階段，反饋到股市將對上市公司收入和利潤率帶來一定助力，經濟恢復周期對A股、港股同樣構成利好，資產價格的穩定亦有助於恢復的持續。展望後市，她預計，三類股票有望跑贏大市，一是在內地市場占有率可以穩定提高的公司，二是細分市場賽道中領先的企業，三是性價比較高的出口企業。此外，AI（人工智能）方向同樣值得關注，AI第一輪是硬件和芯片，以及與硬件相關的行業，第二輪是應用，第三輪是平台，第四輪是能夠顛覆垂直行業的企業。