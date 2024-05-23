挪威、西班牙、愛爾蘭宣布承認巴勒斯坦國

5月10日，第十次聯合國大會緊急特別會議以143票贊成、9票反對、25票棄權的表決結果通過決議，認定巴勒斯坦國符合《聯合國憲章》規定的聯合國會員國資格，應被接納為聯合國會員國。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月23日電／據新華社奧斯陸5月22日報導，挪威首相斯特勒、西班牙首相佩德羅·桑切斯、愛爾蘭總理西蒙·哈里斯22日分別宣布承認巴勒斯坦國。巴勒斯坦總統府隨後發表聲明，對三國承認巴勒斯坦國的決定表示歡迎，並呼籲尚未承認巴勒斯坦國的國家承擔起責任，承認巴勒斯坦人民的自決權。



斯特勒在當天舉行的新聞發布會上表示，挪威承認巴勒斯坦國的決定將於5月28日生效。這一決定已通知巴勒斯坦和以色列當局。與此同時，挪威也將支持給予巴勒斯坦聯合國正式會員國地位。



挪威外交大臣艾德當天表示，挪威致力於推動巴以和平進程，希望承認巴勒斯坦國的決定能夠鼓勵巴以雙方重啟和平談判。艾德說，目前最緊迫的是在加沙地帶盡快實現停火，確保足夠的人道主義援助到達加沙人民手中，並妥善解決被扣押人員問題。



同一天，桑切斯在西班牙議會宣布，西班牙承認巴勒斯坦國。該決定將於5月28日生效。桑切斯說，西班牙作出這一決定只為“和平與正義”，並強調解決巴以衝突的關鍵是雙方展開對話。他表示，以色列正在“摧毀加沙”，“以饑餓和恐怖懲罰巴勒斯坦人”，這樣的舉動只會延續仇恨，“我們不能允許這樣的情況發生”。



哈里斯當天在都柏林舉行的記者會上說，這一天對巴勒斯坦和愛爾蘭來說都是“歷史性和重要的一天”。哈里斯還在社交媒體發文說，這是一項明確支持“兩國方案”的決定，是以色列、巴勒斯坦及其人民實現和平與安全的唯一可靠途徑，承認巴勒斯坦國將有助於中東的和平與和解。愛爾蘭承認巴勒斯坦國的決定也將於5月28日生效。



多年以來，巴勒斯坦建國進程受阻，但巴勒斯坦作為一個國家已得到廣泛承認。1988年，巴勒斯坦解放組織宣布巴勒斯坦建國，並先後得到130多個國家承認。