跟著中俄博覽會打卡哈爾濱

哈爾濱工業大學校園內百年校慶紀念墻。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月23日電／據新華社報導，哈爾濱是一座以冰雪聞名的城市，在這個夏天也吸引著世界的目光。5月16日至21日，第八屆中俄博覽會在黑龍江省哈爾濱市召開，來自44個國家和地區120餘個中外代表團參會，除了逛展會，中外遊客還對哈爾濱哪些地方感興趣？



第八屆中俄博覽會舉辦地哈爾濱國際會展中心是一個超大型綜合性場館，也是哈爾濱城市標誌性建築和旅遊熱門景點之一。



俄羅斯帝王蟹、法國紅酒、埃塞俄比亞咖啡、中國黑龍江的九珍十八品……來自不同國家和地區的各種美食成為本屆中俄博覽會的一大亮點，與會者的觀展感受通過各式美食延伸到了舌尖味蕾。



參展之餘，很多中外遊客會來到哈爾濱市南崗區，這裡是哈爾濱的時尚聚集地和重要商業區。



在南崗區紅軍街上，一棟百年歷史的小洋房在車水馬龍的都市中尤為顯眼，也成為哈爾濱百年歷史建築的代表。這棟新藝術運動建築風格的俄式“小黃樓”現在是一家快餐店，坐在窗邊望向窗外，便能閱見這座城市的時尚和優雅。



“小黃樓”不遠處的黑龍江省博物館也是一棟百年建築，是收藏、保護、研究和展示黑龍江省歷史文化、自然資源和藝術品的綜合性博物館。主樓是始建於1906年的一座歐洲巴洛克式建築，為原俄羅斯商場舊址。館內現有各類藏品63萬餘件，在這裡似乎能與時光對話，瞭解黑龍江的“前世與今生”。