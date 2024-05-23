﻿港大MRI機械人定位器　提升腦手術精準度

港大團隊以MRI機械人定位器提升立體定位神經外科手術精確度。（大公報） 中評社香港5月23日電／大公報報導，香港大學（港大）機械工程系副教授郭嘉威率領團隊，研發互動式多階段以磁力共振成像（MRI）引導立體定位神經外科手術的機械人定位器，可協助進行導管／針頭的精準介入操作。團隊介紹，該系統能協助將深腦刺激手術（DBS）時間縮短一半以上，且允許病人以全麻狀態接受手術，大大降低病人手術痛苦。團隊透露，今年下半年本港將有首個術中磁共振成像（iMRI）系統投入使用，預計未來五年內本港將安裝約三部iMRI系統。



5小時程序可減至1.5小時



在精確度要求極高的立體定位神經外科手術中，醫生往往需要將極細的針頭插入病人腦部，以進行腦部活體組織檢查、電極植入等步驟。精確判斷探針深入的位置及影響，向來需耗費大量人力時間。為提升該問題解決效率，郭嘉威率領團隊研發出用於MRI導航立體定位神經外科手術的雙邊定位器，適用於治療動作障礙（如柏金遜症）等DBS手術，並協助在深腦位置進行活檢、注射等操作。



使用時，系統會通過軟體機械人定位，自動微調。該儀器利用基於有限元分析（FEA）的設計和流體驅動柔性致動器結構的優化，能以少於0.2°的誤差準確定位，毋須人為計算數據。

