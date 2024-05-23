行業人士把脈體育產業未來發展

圖為第十一屆中國體育產業交流大會舉辦現場。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月23日電／據新華社報導，新的時代，新的環境，不斷變化的外部條件給體育產業帶來了新的機遇與挑戰。22日，體育產業各領域人士齊聚第十一屆中國體育產業交流大會（原中國體育產業峰會），對體育產業的新趨勢和未來發展方向進行了交流和探討。



力量強勁、趨勢向好、空間廣闊，體育產業的高質量發展，正迎來一個新的契機。



新力量：動力強勁



在過去一年，全國體育產業規模進一步擴大，體育賽事經濟效益進一步凸顯，體育消費潛力進一步釋放。體育產業越來越深刻地融入國家經濟社會發展大局，成為推動經濟發展的一支重要力量。



根據會上發布的《中國體育用品業年度發展報告（2023）》，2023年我國運動鞋服市場規模達到4926億元，運動鞋業和運動服裝業市場規模增長率分別達到15.1%、13.1%。體育用品業各細分領域也展現出了諸多亮點，如健身器材規模顯著擴張、球類用品出口快速增長、運動地材行業進入快速發展階段等。



2024年，體育產業發展的勢頭依然強勁。國家體育總局體育經濟司司長楊雪鶇表示：“今年1－4月份，全國社會消費品零售總額同比增長2.3%，其中限額以上單位體育、娛樂用品類增長13.8%，高出整體增長率11個百分點。”



楊雪鶇介紹，目前全國體育產業發展呈現眾多亮點：體育賽事經濟成效顯著，各類賽事活動全面恢復，辦賽數量、參賽規模不斷擴大；戶外運動產業蓬勃發展，衝浪板、槳板、滑雪板“新三板”運動快速發展，戶外運動正在吸引更多群體，形成新的潮流；體育用品製造加速升級，很多體育用品企業在產品智能化、智慧化方向取得顯著成效。



新趨勢：態勢向好



“在今年的全國體育產業工作會上，總局領導指出，當前體育產業發展面臨4個前所未有，即黨中央、國務院對體育產業的重視程度前所未有、地方政府對體育產業的關心和支持前所未有、社會各界對體育產業的關注程度前所未有、人民群眾對優質體育產品和服務的需求前所未有，這也表明體育產業的政策環境、社會環境和市場環境越來越好。”楊雪鶇說。



北京體育大學中國體育政策研究院院長鮑明曉認為，新時代我國體育產業將迎來“兩大國家戰略支撐、經濟新發展階段牽引、生命真諦的召喚”這三大戰略機遇。



“體育強國建設要求我們不僅要提高經濟體的發展水平，全民健身的發展水平，更重要的是推動體育產業的高質量發展，要把體育發展的成果轉化為國家的政治影響力、經濟生產力、社會親和力、文化傳播力，以及全體中國人民的健康力。”鮑明曉說。



作為體育消費的重要增長方向，近幾年體育旅遊迅猛發展，出現越來越多的體育旅遊目的地，中國社會科學院旅遊研究中心特約研究員王笑宇對體育旅遊市場新趨勢進行了展望。他認為，體育旅遊是消費型社會非常重要的主題業態和體驗產品，下一步的細分市場是體育賽事、體育康養、體育娛樂、體育休閑，細分客群是親子客群、單身客群、家庭客群、“Z世代”等。



新空間：前景廣闊



鮑明曉建議，體育產業的發展可以在五大方面探索新空間。分別是：在服務國家發展重大戰略中找空間；在解決社會發展痛點中找空間；在融合發展中找空間；在新科技、新技術應用中找空間；在擴大開放，深化改革中找空間。



“現在老百姓把體育作為美好生活的重要內容在追求，這是體育發展最大的內生性動力，所以要呵護好這樣的動力，體育產業的發展才可持續，在這樣的大背景下，體育產業未來是有大的空間的。”鮑明曉說。



楊雪鶇表示，結合全國體育產業工作會議精神，體育產業各方將在五個方面重點發力：一是要圍繞構建新發展格局，大力發展賽事經濟；二是要圍繞供給側結構性改革，加大優質體育產品和服務供給；三是要圍繞品牌建設，加大經營主體培育力度；四是要圍繞人民群眾高品質生活需求，大力發展戶外運動產業；五是要圍繞夯實發展基礎，進一步強化支撐保障。



對於體育產業的下一步發展，國家體育總局副局長周進強表示：“要進一步深化體育供給側結構性改革，大力發展賽事經濟，持續促進體育消費，加快新技術在體育領域的推廣應用，推動體育用品業轉型升級，發展體育領域新質生產力，不斷豐富高品質體育產品和服務供給，不斷培育體育新業態新模式新場景，不斷完善現代體育產業體系。”