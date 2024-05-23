港大牙醫學院：正與持份者商討實習框架

右圖：港大牙醫學院表示致力完善課程，確保實習安排能提升畢業生的專業能力。左圖：香港大學牙醫學院的牙醫學士學位課程，是本港現時唯一牙科課程。（大公報） 中評社香港5月23日電／大公報報導，香港大學牙醫學院的牙醫學士學位課程，為本港現時唯一牙科課程。近日政府首次點出港大牙醫學士課程的臨床訓練存在“結構性問題”，院方過去十年未有遵照要求改善，現需考慮課程是否能繼續獲得認可；若被取消認可，所有本地牙科畢業生均須通過牙管會許可試，才可正式註冊成為牙醫。



港大牙醫學院昨晚回應稱，牙醫學院力臻完善課程，正與政府及牙管會等各持份者積極商討實習框架，確保建議的實習安排能為本地畢業生提供寶貴的學習經驗，並進一步提升其在本科課程獲得的專業能力。



此前，政府提出修訂《牙醫註冊條例》，要求明年起本地牙科畢業生在六年制學士課程外，加多一年在公營機構實習期，合共七年取得執業資格。有港大牙科生發聲指不公，認為其知情同意權似被侵犯。



畢業生被指臨床經驗不足



政府近日發新聞稿指，牙醫管理委員會近十年三次要求改善畢業生的臨床經驗不足情況，但學院整改情況未如理想，認為現時須認真考慮是否繼續認可該課程。



政府消息指，牙管會自2012年起就港大牙醫學士課程每5年進行一次評審工作。早在2014年發出的評審報告中，牙管會便指出港大牙醫學院未能提供完整記錄顯示學生臨床技能培訓情況，且在2019年再次表示對該課程只給予有條件保留認可。牙管會於2023年2月再向政府反映，港大牙醫學士課程的臨床訓練存在結構性問題，須認真考慮是否適合繼續接納其為認可課程。



文件指出，一旦該課程不再獲認可，所有本地牙科畢業生即使完成六年課程，亦須通過牙管會許可試，未能通過許可試者將不可成為註冊牙醫。



而為提升牙科畢業生臨床經驗，政府亦建議增設臨時註冊機制，讓本地牙科畢業生在臨時註冊下進行一年實習，在正式註冊前累積更多臨床經驗。



院方：課程經3度評審均予認可



對此，港大牙醫學院昨晚發布回應稱，牙管會曾於2012年、2017年及2023年對港大牙醫學士課程進行評審，均給予課程認可資格。回應又表示港大牙醫學院力臻完善課程，歡迎牙管會在評審報告所提出的建議和意見；同時亦與牙管會緊密合作，積極落實報告內的各項建議和意見。



港大牙醫學院亦肯定當局擬議的實習安排目標能為本地畢業生提供寶貴的學習經驗，並進一步鞏固及提升他們在本科課程獲得的專業知識和技能。同時表示，港大牙醫學院正與包括政府及牙管會等各持份者積極商討實習框架，確保建議的實習安排能為本地畢業生提供寶貴的學習經驗，並進一步提升他們在本科課程獲得的專業能力。



政府承諾，會為港大牙醫學士課程的所有畢業生提供實習機會，致力協助每位畢業生完成實習。醫務衛生局局長盧寵茂強調，政府極為重視香港牙醫專業培訓及監管，亦珍惜牙醫學士學生的前程。



盧寵茂表示，無論本地牙醫供求情況如何，政府均願意承擔額外資源，為本地牙科畢業生安排實習崗位，更好為廣大市民服務。