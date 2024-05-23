兩岸學者線上點評賴清德520演說

中評社香港5月23日電／5月21日，即台灣地區新領導人賴清德發表就職演說的第二天，澳門區域與戰略研究中心，澳門區域公共管理研究學會第一時間和台灣中華和平發展智庫以及梅花媒體集團共同舉辦線上論壇，深入剖析賴的講話及對兩岸關係的影響。



澳門區域與戰略研究中心主任王建偉和台灣中華和平發展智庫總召集人鄭龍水致開幕詞並共同主持了論壇。鄭龍水和澳門公共管理研究協會理事長龐欣新做了會議總結。在論壇上發言的兩岸四地專家學者包括北京大學台灣研究院院長李李義虎，台灣梅花新聞網社長王綽中，台灣亞太綜合研究院院長湯紹成，政治大學教授高永光，文化大學教授楊泰順，香港嶺南大學教授楊向峰，香港資深時事評論員庚欣，台灣著名媒體人伊乃菁。



與會學者指出賴清德的就職演說清楚表明他置兩岸人民的安危和福祉於不顧，繼續在台獨的道路上“狂飈”。講話言必稱台灣為“國家”，強調兩岸“互不隸屬”，是“兩國論”和“一邊一國”論的混合體，幾乎就是“台獨”的宣言書。賴清德在講話的中還不遺餘力向美國輸誠，遞交投名狀；全盤接受美國關於“中國威脅“的虛假敘事，宣揚台灣在所謂”第一島鏈“的重要戰略地位，其希望美國將台灣納入遏制圍堵中國的”印太戰略“的急迫心情溢於言表。發言嘉賓還注意到賴清德的這篇以“台獨”為主軸的講話和美國脫不了幹系。正是美國的背書才使得賴有恃無恐，不斷挑釁大陸的底線。賴清德就職前夕，美國在聯合國炒作“台灣地位未定論，“可以說和賴一唱一和，遙相呼應。在”倚美謀獨“的基調之下，賴在講話中奢談什麼兩岸開展交流合作，開放觀光旅遊和陸生來台，顯然是虛晃一槍，毫無誠意。



參加論壇的學者專家認為賴清德的就職演說為兩岸關係的和平發展設置了巨大的政治障礙，兩岸關係的前景變得更加嚴峻複雜，更加充滿不確定性。但是大家也表示兩岸關係越困難，民間的交流溝通就越重要。一些與會學者提出在當前的形勢下，更需要兩岸民間發力，為兩岸關係尋找出路，尋找“可長可久“的交流模式。鑒於此，參會學者充分肯定這次研討會的積極意義。論壇也是賴520講話後，由澳門智庫參與發起的兩岸學者就此議題舉行的首次線上研討，具有指標意義，再次凸顯了澳門在兩岸關係發展中的獨特作用。